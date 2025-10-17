我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永昨日深夜突然發現，原來是10年前的同一天，自己決定與《康熙》告別。（圖／蔡康永臉書）

▲小S（右起）、蔡康永、陳漢典當年一起主持《康熙》，創造無數精彩回憶。（圖／陳漢典臉書）

▲小S（左）、蔡康永（右）過去曾在金馬獎上同台，今日則會擔任金鐘獎頒獎人。（圖／翻攝自PTLB221 YouTube）

蔡康永、小S（徐熙娣）2004年開始主持的節目《康熙來了》在2016年收官，當時是蔡康永主動提議要結束節目的，昨（16）日蔡康永突然在臉書發文，訝異驚呼：「原來，是10年前的今天，我說了再見。」他貼文標註了小S，小S也同樣轉發。巧合的是，今晚兩人將於金鐘獎頒獎典禮上合體擔任頒獎人，剛好是告別《康熙》10週年的時間點，顯得格外浪漫、有意義。蔡康永昨日深夜11點多，突然在臉書發文，「原來，是10年前的今天，我說了再見。」他截圖自己2015年10月16日在臉書寫下的貼文，當時他鄭重跟粉絲宣布，自己要跟《康熙來了》道別，「我第一個當然是告訴小S，然後好好向節目老闆偉忠哥請辭。我說：我想做些改變。節目馬上12年了，我最感謝累慘了的工作人員，希望你們感覺值得。這段奇妙旅程，我會永誌於心」。蔡康永決定請辭節目後，小S也接受他的想法，表示會與蔡康永共進退，於是節目開始進行最後幾集的安排，做了許多精彩回顧，終於在2016年1月14日播出最後一集後，正式與觀眾說掰掰。這個經典節目陪伴無數觀眾長大，創造許多無法超越的精彩笑點，許多片段至今仍在網路上流傳，粉絲們看到蔡康永的貼文後也紛紛留言，「一直都覺得《康熙》沒停過，每天都在YouTube看，一樣的對話都會一直笑」、「居然已經10年了啊」、「真的很經典好看，期待金鐘獎你們合體」、「原來《康熙來了》已經默默停了10年，還是好懷念喔，以前我也是看這節目長大的」。今晚蔡康永與小S將再度合體，在金鐘獎上同台擔任頒獎人，日前蔡康永受訪時就表示，兩人能再度同台，他深深覺得感激，蔡康永說這是小S失去姊姊大S（徐熙媛）之後，第一次正式重新面對大家，「陪在她旁邊，我比較放心，謝謝典禮主辦方的貼心安排。」至於是否有考慮再做一檔《康熙》，蔡康永認為，那個時代有那個時代的氣氛，他跟小S應該會抱著開放的心、去感受大家是否仍然對他們的陪伴感興趣⁠，雖然目前完全沒有這樣的計畫，但如果真的體會到《康熙》值得再做一次，他跟小S應該也會好好考慮的，畢竟這是一個做起來非常開心的節目，「但這種事沒什麼可勉強的，留在回憶中也很好，我們就舒服地順其自然吧。」