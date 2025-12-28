我是廣告 請繼續往下閱讀

7.0強震前晃醒全台灣！雙北夜空突現神秘強光

▲臉書粉專「我是北投人」深夜分享讀者提供的畫面，在7.0強震準備發生時，位於北投區中和街的天空突然亮了一下，隨後便開始天搖地動。（圖／我是北投人）

地震光是什麼？伴隨強震發生出現、成因待釐清

▲2025年1月21日嘉義大埔規模6.4強震，台南關子嶺的「鏡頭君」也曾拍下地震光之畫面，開始搖晃之後，市區突然竄出一道白色閃光。（圖／翻攝畫面）

昨（27）日深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，搖醒了全台灣民眾。而在社群網站上，陸續有台北、新北民眾回報，地震發生當下，深夜的天空卻突然閃了一道強光，當下卻沒有雷聲，後續也有民眾認為是「地震光」，過去專家也曾詳細解釋過其中成因。臉書粉專「我是北投人」深夜分享讀者提供的畫面，在7.0強震準備發生時，位於北投區中和街的天空突然亮了一下，隨後便開始天搖地動，監視器畫面也完整拍下了天空突然出現閃光的畫面。此外，住在蘆洲的民眾，也發自家屋頂的監視器，同樣記錄下不遠出的夜空上突然亮出了一道強勁的光芒。當事人起初以為是打雷，結果閃完光後不到幾秒，7.0大地震就來襲，房子就開始瘋狂甩動，隨後便是長達數十秒的強烈搖晃感。地震光（Earthquake Lights, EQL）是指在地震發生前後或期間，受震動波及區域上空出現的發光現象。過去常被誤認為打雷或是幻覺，但近年來科學界已將其視為值得研究的自然現象。事實上，2025年1月21日嘉義大埔規模6.4強震，台南關子嶺的也曾拍下地震光之畫面，開始搖晃之後，市區突然竄出一道白色閃光。由於地球的地質結構複雜，目前尚未有單一的「定論」能解釋所有案例，而現在科學界主要有以下幾種主流假說，推斷地震光產生的成因：地殼板塊受擠壓時，石英等礦物產生極高電壓，釋放到大氣中形成電離現象。另一種務實的解釋是，強震初期的波動可能導致變電箱爆炸或電線短路，產生的電弧火光在夜空中看起來極像神祕閃光。部份假說認為地殼裂縫釋出的氡氣或氫氣，在強大電場作用下誘發發光。氣象署地震測報中心主任吳健富過去曾指出，地震光雖然在歷史文獻中有過記載，但由於觀測數據稀少，且