我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12月27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）

▲統整本次震央半徑30公里的範圍，1978以來也曾發生過33次規模5.5以上地震。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）

昨天（12月27日）晚間11時5分，宜蘭外海突發規模7.0地震，國家警報大響，最大震度達4級，中央氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，本起地震主要成因是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞的「隱沒帶」引起，深度較深，未來一周仍要注意規模5.5至6.0的餘震出現。陳達毅指出，昨天深夜的地震是繼1999年921大地震、2024年0304強震後，規模第3大的地震，也是宜蘭外海這塊區域首次出現規模7地震，由於深度較深，能量垂直傳遞過程中衰退，因此對台灣本島的震度最大為4級，不過體感仍有明顯搖晃。陳達毅說明，統整本次震央半徑30公里的範圍，1978以來也曾發生過33次規模5.5以上地震，可以推斷該位置就是地震好發帶，最近一次發生在今年8月27日晚間，宜蘭外海發生規模6地震，深度達到108公里，發生位置、震度和今晚的地震非常類似。陳達毅提及，台灣雖然已經連續2年出現規模7以上地震，不過由於樣本數還太小，無法做出「台灣正處於地震活躍期」的結論，且台灣地區每年發生規模7地震的次數，平均仍有0至1次，民眾無需過度恐慌，時刻做好防災準備才是上策。