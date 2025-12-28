昨（27）日晚間 23 時 05 分，台灣東部海域發生芮氏規模 7.0 的極淺層地震，全台有感，尤其宜蘭、雙北地區感受強烈搖晃，讓許多準備入睡的民眾驚魂未定。面對突如其來的宜蘭 7.0 強震，不少人第一反應是衝出房間，但消防署緊急在臉書粉專發文示警，強調「留在床上」才是正確的保命之道。
📍重點摘要
◾不急著下床： 搖晃期間留在床上，利用棉被、枕頭保護頭頸部。
◾遠離風險： 翻身避開窗戶、鏡子與大型家具。
◾床邊兩寶： 平時應在床邊備妥手電筒與粗底鞋。
◾停看聽： 搖晃停止後再起身檢查瓦斯、電線與逃生動線。
睡覺地震怎麼辦？「床上地震避難」是關鍵
許多民眾在網路上搜尋睡覺地震怎麼辦，擔心若不幸在睡夢中遇到強震，該如何爭取生存空間。根據最新的消防署地震守則，地震發生時的第一時間應是「保護自己」，而非倉促奔跑。
消防署指出，在黑暗中急著下床逃生，極容易被翻覆的家具壓傷，或被破碎的玻璃刺傷。正確的床上地震避難方式是：留在床上保持縮短姿勢，並隨手抓起棉被或枕頭遮蓋頭部與頸部，直到搖晃完全停止。
避開窗邊重物，遵循地震保命三步驟
除了護頭，消防署也提醒，如果床位緊鄰窗戶、穿衣鏡或高大的衣櫃，應立即翻身遠離，降低玻璃破碎或重物倒塌造成的直接傷害。
針對居家安全，專業人士建議平時應落實地震保命三步驟：固定家具、準備避難包、並熟知逃生路線。特別是床邊應長期放置「鞋子」與「手電筒」，確保在地震斷電或地面佈滿碎屑時，能有基本的移動能力與照明。
搖晃後切勿放鬆！留意餘震與環境安全
在宜蘭 7.0 強震發生後，後續仍可能有頻繁餘震。消防署建議，等主震搖晃停止後，應保持冷靜下床，檢查家中的瓦斯是否外洩、電線有無掉落引發火災的風險。同時應開啟大門，確保逃生路線暢通。
防災工作不應是臨時抱佛腳，消防署呼籲，國人應趁此機會重新檢視家中的緊急避難包，並確認家具是否牢牢固定，唯有平時做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人的安全。
資料來源：消防署
