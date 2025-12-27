我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12月27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）

12月27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，全台有感，最大震度達4級，釋放能量等同於16顆原子彈，地震專家郭鎧紋表示，本次地震發生在沖繩海槽，主因是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊下方，郭鎧紋指出，12月27日深夜的地震震央位置在沖繩海槽、龜山島旁邊，宜蘭外海這塊過去地震有2種類型，一種比較深、一種比較淺，比較深的是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的「隱沒帶」活動，比較淺的則是「沖繩海槽擴張」導致，兩者都有規模7以上地震的潛力。郭鎧紋說明，由於這次地震是發生在比較深的位置，因此雖然規模達7，但台灣各地震度最大只有來到4，雙北地區則是因為盆地地形和高樓效應，體感搖晃被加大。此外，這起地震和今年8月27日晚間的規模6.0地震的機制非常相似。郭鎧紋也提及，雖然幾天前的聖誕節（12月25日）台東卑南才發生規模6.1地震，但把時間拉長，台灣在12月27日之前，已經連續632天沒有發生規模6.5以上地震，遠超過平均每396.96天就會出現規模6.5以上的數據，提醒民眾，規模7地震後續仍會有餘震出現，務必持續嚴防、提高警覺。