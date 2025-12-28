我是廣告 請繼續往下閱讀

地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」！就近避難才正確

不少人被震醒！睡覺中遇上地震怎麼辦？

別再開門逃跑、躲黃金三角！一堆人抗震全做錯

正確做法應該是等到地震搖晃停止後，再起身檢查家中水管、瓦斯、電線及房屋結構等是否受損。

但地震發生時，面臨的是可能會被屋內家具、物品砸落受傷等「非結構性威脅」，或建物可能崩塌的「結構性威脅」。雖然黃金三角有可能發生，但因房子結構不同，地震發生時無法準確預測黃金三角的位置，可能會做出錯誤判斷而引發嚴重傷害。