12月27日地震速報！中央氣象署表示，昨晚11點5分宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台劇烈搖晃有感。再複習一次地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」！別再開門逃跑、躲黃金三角，一堆人抗震全做錯，睡覺中遇上地震怎麼辦？《NOWNEWS今日新聞》整理地震防災應變關鍵，本文提供給讀者一次掌握。
地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」！就近避難才正確
昨12月27日晚間11點5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方，地震深度72.8公里，最大震度4級，22縣市響起國家級警報，全台劇烈搖晃有感，不少民眾從睡夢中驚醒。
地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」正確做法SOP！內政部消防署曾多次呼籲，地震發生當下，大家要謹記「DCH保命三步驟」，
◾️DROP（趴下）：先趴下身減少身體受威脅面積，
◾️COVER（掩護）：躲在桌子或牆角，
◾️HOLD ON（穩住）：躲桌下時可抓住桌腳，身體隨著桌子移動，形成防護屏障，最重要的是要記得保護頭頸部，避免受傷。
為防範未來可能有餘震發生，提醒民眾可先準備好「緊急避難包」，放入糧食、礦泉水、禦寒衣物、照明用品、醫療用品等。目前可趁勢檢查家中安全，檢查是否有物品掉落風險，固定電器、傢俱。
不少人被震醒！睡覺中遇上地震怎麼辦？
睡覺時發生地震別驚慌，建議「不要急著離開床」，應轉身臉部朝下、縮起雙腳，並用枕頭保護自己的頭部與頸部，直到搖晃停止。
別再開門逃跑、躲黃金三角！一堆人抗震全做錯
過去許多民眾都誤以為地震來襲，應該先衝去開門並往外逃跑；或躲到黃金三角處，但這些其實都是錯誤觀念。在地震發生時千萬別恐慌，應就地好好保護自己避免受傷。
地震發生時，通常是物品會先掉落、翻倒或移位，為了去開門的這段路上，有可能因劇烈搖晃、導致人員跌倒，或遭掉落物品砸傷、踩踏碎裂物等危險。正確做法應該是等到地震搖晃停止後，再起身檢查家中水管、瓦斯、電線及房屋結構等是否受損。
過去誤傳「黃金三角」是地震安全區域，其實早已被證實是錯誤觀念。所謂的「黃金三角」是指地震時，堅硬物品和坍塌物組成三角形保護空間，讓人可以躲在裡面避難。
但地震發生時，面臨的是可能會被屋內家具、物品砸落受傷等「非結構性威脅」，或建物可能崩塌的「結構性威脅」。雖然黃金三角有可能發生，但因房子結構不同，地震發生時無法準確預測黃金三角的位置，可能會做出錯誤判斷而引發嚴重傷害。
資料來源：中央氣象署、內政部消防署
過去許多民眾都誤以為地震來襲，應該先衝去開門並往外逃跑；或躲到黃金三角處，但這些其實都是錯誤觀念。在地震發生時千萬別恐慌，應就地好好保護自己避免受傷。
