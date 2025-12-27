我是廣告 請繼續往下閱讀

避難包怎麼選？「雙肩、輕量、防水」是核心

▲緊急避難包原則上就是找一個質輕、容易取用物品的雙肩背包。圖為內政部展出緊急避難包的內容與清單。（圖／內政部提供）

關鍵 72 小時：六大類必備物資清單

緊急糧食與飲水： 準備至少 3 天份的飲用水、高熱量餅乾、巧克力或真空速食。若家中有嬰幼兒，請務必準備奶粉與真空副食品。 醫療與個人衛生用品： 除了基本的優碘、紗布、棉花棒外，「常備藥品」（如慢性病藥物）最易被遺漏。此外，乾洗手、口罩、濕紙巾與女性生理用品也是維持衛生、避免感染的關鍵。 禦寒與輕便衣物： 包含輕便外套、襪子、暖暖包，甚至一個小型睡袋。建議備妥一雙厚底鞋放在包內或包旁，防止逃生途中被碎石或玻璃刺傷。 貴重物品與證件： 準備身分證、健保卡影本、存摺影本，並準備少量現金與零錢（用於公共電話或自動販賣機）。 通訊與照明工具： 手電筒（含備用電池）、行動電源、哨子、小型收音機。哨子在受困時能節省體力，是極為重要的求救工具。 特殊需求物資： 家中有寵物的家庭，應額外準備寵物糧食與牽繩；嬰兒家庭則需備足尿布與背帶。

▲緊急避難包裡要準備緊急糧食飲水、醫療及清潔品，如果家裡有嬰幼兒記得準備尿布。圖為日本無印良品避難包推薦清單。（圖／取自IG@muji_global）

避難包該放哪？「玄關」是唯一首選

建議位置： 放置在大門口、玄關或靠近出口處，確保一出房門或出門前即可順手抓取。

放置在大門口、玄關或靠近出口處，確保一出房門或出門前即可順手抓取。 職場必備： 不只是家中，辦公室桌下也應放置簡易避難包。

避難包是「活的」！每半年一次的體檢計畫

數位小幫手： 建議民眾登錄內政部「全民防災 e 點通」系統，利用其「準備避難包」功能勾選物品，系統還會貼心地在半年後自動發送提醒，確保你的生存包永遠處於「戰備狀態」。

逃生避難三字訣：穿、拿、帶

【溫馨提醒】 最好的防災就是平時的落實。今晚就和家人一起打開避難包，確認一下裡面的糧食與藥品是否還在效期內吧！



