宜蘭地震規模7.0！雙北「4級震度」猛晃11秒　2原因躲過更大災害

昨（27）日晚間11時5分，宜蘭外海突發規模7.0地震，全台有感搖晃，中央氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，最大震度來到4級，新北市4級震度甚至持續11秒、宜蘭16秒，花蓮則是21秒，不過所幸本起地震「深度較深、位置在外海」，雖然規模很大，但這2個原因讓災害沒有進一步加大。

陳達毅說明，本次地震發生位置在沖繩海槽，宜蘭外海附近的地震有2種型態，一種是由沖繩海槽擴張引起，通常深度較淺，另一種是菲律賓海板塊和歐亞板塊之間的隱沒帶活動，通常深度較深，也是本起地震發生的主因。

地震專家郭鎧紋也強調，規模7的地震，釋放能量等同於16顆原子彈，「好險地震深度比較深，否則台灣本島震度一定不只4級，只能說是萬幸。」

▲12月27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
陳達毅指出，由於地震深度來到72.8公里，加上又是在外海發生，因此雖然地震規模達到7，是921、0304強震後的最大地震，但震度表現上，台灣本島最大為4級，其餘地區2至3級不等，雙北則是因為盆地的場址效應以及高樓較多，搖晃很有感，未來一周仍要注意規模5.5至6.0的餘震出現。

陳達毅提及本次地震各地震度搖晃時間，只看震度最大4級的話，花蓮搖晃21秒、宜蘭16秒、台北、新竹、新北、桃園、苗栗搖晃10秒左右，國家警報第一報在地震發生15.2秒對全台各縣市發布，第二報則加發連江、金門、屏東、澎湖等。

▲12月27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，各地震度搖晃時間。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
氣象署新制震度分級表（共 10 級）

  • 0 級（無感）： 無感。
     
  • 1 級（微震）： 人靜止或位於高樓層時可感覺微小搖晃。
     
  • 2 級（輕震）： 大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。電燈等懸掛物有小搖晃。靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。
     
  • 3 級（弱震）： 幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感。
     
  • 4 級（中震）： 有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。
     
  • 5 弱（強震）： 大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。
     
  • 5 強（強震）： 幾乎所有的人會感到驚嚇恐慌，難以走動。
     
  • 6 弱（烈震）： 搖晃劇烈以致站立困難。
     
  • 6 強（烈震）： 搖晃劇烈以致無法站穩。
     
  • 7 級（劇震）： 搖晃劇烈以致無法依意志行動。
     
▲氣象署新制地震震度細分5、6級，由8個級別增加到10個。（圖／氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署新制地震震度細分5、6級，由8個級別增加到10個。（圖／氣象署cwa.gov.tw）

資料來源：中央氣象署 

