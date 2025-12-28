我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO先買的已哭！冬裝大降價「比感謝祭便宜」賣翻

昨天去逛UNIQLO....結果我想買的外套直接大降價，比感謝祭還要便宜是怎樣？直接結帳穿起來

男友想買的$2490變$1690、我想買的$1490變$990欸！」

▲近日許多網友去逛UNIQLO發現價格大跳水，紛紛入手冬裝保暖外套、發熱衣等品項。（圖/Threads）

UNIQLO年末新年祭大降價是真的！冬天外套最低690元、發熱衣390元

歲末新年祭第一彈，12月25日至12月31日

▲UNIQLO年末大特價是真的！羽絨背心不用千元穿回家！（圖/記者蕭涵云攝）

許多男女裝「連帽外套」、「刷毛外套」通通只要690元；比較保暖的PUFFTECH輕暖科技連帽外套，則是原價1990元下殺到1490元就能穿回家；還有一般刷毛圓領長袖T恤390元、HEATTECH發熱衣390元等，日前瘋搶的保暖機能長褲也是殺到990元內

▲UNIQLO官網一堆服飾打折期間限定紅字價格，刷毛外套、連帽外套690元就能穿回家。（圖/UNIQLO官網）

GU聖誕節新年優惠也在下殺！保暖外套免1100元、大學T也超便宜

像是夾層連帽防風外套、夾層防風羽絨外套、麥爾登短版連帽大衣通通只要1090元穿回家，還有眾多短版外套、空氣休閒連帽外套、蓬鬆針織衫都只要690元至890元。

一般日常愛穿的大學T、帽T價格也是超甜，多樣款式390至490元不等任君挑選！