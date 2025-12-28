最近冷空氣南下頻繁，不少人持續補入冬裝，終於開始感受到冬天威力！UNIQLO的保暖外套、發熱衣系列賣到嚇嚇叫，每個人都在等特價時候入手，最近不少網友去逛UNIQLO時，突然發現不少外套、發熱衣、T恤都在大特價，降價幅度甚至比感謝祭還便宜，這才知道是年底最後一波「歲末新年祭大降價」，許多外套甚至只要690元、羽絨外套也不用1500元，活動只到跨年當天，真的要買要快！同時GU也還在聖誕節新年檔期，價格一樣甜到不行。

UNIQLO先買的已哭！冬裝大降價「比感謝祭便宜」賣翻

近日許多網友在社群平台「Threads」貼文指出「昨天去逛UNIQLO....結果我想買的外套直接大降價，比感謝祭還要便宜是怎樣？直接結帳穿起來」、「UNIQLO現在是有感謝祭嗎？超扯的價格，還好上禮拜沒買，男友想買的$2490變$1690、我想買的$1490變$990欸！」

▲近日許多網友去逛UNIQLO發現價格大跳水，紛紛入手冬裝保暖外套、發熱衣等品項。（圖/Threads）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好像是年末新年祭特價，我喜歡的外套990我直接帶走」、「買了一件連帽外套$690太划算了....」、「我也跟上這波了！昨天掃了2件外套2件發熱衣不用2000元」、「我真的要哭了，你買的這件我是買1490的....真的是早買早享受」、「比感謝祭降價更有感，冬天外套超殺的」、「昨天買一件連帽外套只要$690超香的」。

UNIQLO年末新年祭大降價是真的！冬天外套最低690元、發熱衣390元

《NOWNEWS》記者實際查詢UNIQLO官網，一點進去就看到大大的看板「歲末新年祭第一彈，12月25日至12月31日，明星商品290元起，外套現省1000元」，從聖誕節開始到跨年當天，整間店眾多商品打折下殺！官方網購也適用，難怪最近去逛UNIQLO的民眾整個被燒到，冬裝補起來！

▲UNIQLO年末大特價是真的！羽絨背心不用千元穿回家！（圖/記者蕭涵云攝）
記者也特別到官網逛看看歲末新年祭好康品項，許多男女裝「連帽外套」、「刷毛外套」通通只要690元；比較保暖的PUFFTECH輕暖科技連帽外套，則是原價1990元下殺到1490元就能穿回家；還有一般刷毛圓領長袖T恤390元、HEATTECH發熱衣390元等，日前瘋搶的保暖機能長褲也是殺到990元內，尤其跨年後可能有寒流要來，這時候補冬裝再適合不過！

▲UNIQLO官網一堆服飾打折期間限定紅字價格，刷毛外套、連帽外套690元就能穿回家。（圖/UNIQLO官網）
GU聖誕節新年優惠也在下殺！保暖外套免1100元、大學T也超便宜

然而不只UNIQLO正在進行年末新年祭大降價，記者也好奇到GU官網查看，現在也正值「聖誕節新年期間限定」，活動比UNIQLO更早只到12月30日，像是夾層連帽防風外套、夾層防風羽絨外套、麥爾登短版連帽大衣通通只要1090元穿回家，還有眾多短版外套、空氣休閒連帽外套、蓬鬆針織衫都只要690元至890元。

如果不買外套的民眾，一般日常愛穿的大學T、帽T價格也是超甜，多樣款式390至490元不等任君挑選！只能說，元旦過後氣溫開始下降有感，今年冬天只是比較晚來不是不來，要補冬裝現在是最佳時機啦！

▲GU也正值聖誕節新年折扣活動，官網看要穿外套、大學T還是帽T，價格都是超便宜。（圖/GU官網）
▲GU也正值聖誕節新年折扣活動，官網看要穿外套、大學T還是帽T，價格都是超便宜。（圖/GU官網）
資料來源：UNIQLO官網GU官網

