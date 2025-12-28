即將跨年，根據星巴克官網，歲末年終感謝有你好友分享日，「星巴克買一送一」咖啡優惠、星沁爽單杯特價；星巴克表示，即日起全台門市購買聖誕指定商品打8折到跨年。CAMA CAFE表示，聯名畢卡索沉浸式光影展新品「現折10元」。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新跨年咖啡優惠，提供給讀者一次掌握。
星巴克買一送一！星沁爽單杯特價 指定商品打8折到跨年咖啡優惠
星巴克表示，全台門市咖啡優惠齊發，最新歲末年終感謝有你好友分享日「買一送一」、星沁爽單杯特價，購買指定聖誕商品打8折到跨年。
◾️星巴克買一送一！歲末年終感謝有你好友分享日，2025年12月29日（一），11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
◾️跨年「芒果火龍果星沁爽」單杯特價！全台門市星巴克，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，星沁爽活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等部分門市；單一價活動恕不提供加價等升級服務；品項依各門市現貨為準；優惠不併用。好友分享日優惠每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；不包含太妃核果氮氣冷萃咖啡、太妃核果冷萃咖啡、冰淇淋飲品、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
◾️星巴克「指定耶誕商品8折」到跨年！12月26日（五）至12月31日（三），收藏耶誕經典美好，購買指定聖誕商品乙件即享8折優惠。
提醒大家，本活動不適用外送外賣、預訂與行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；指定商品依門市現場庫存為主，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
CAMA CAFE：聯名畢卡索新品「現折10元」！
CAMA CAFE表示，聯名2026年首度登場的畢卡索沉浸式光影展《永恆畢卡索：藝術、繆思與知己》，即日起至明年3月15日，咖啡藝生活推出「西班牙拿鐵」、「青夢燕麥歐蕾」2款新品。
歡慶CAMA CAFE新品上市，即日起至2026年1月4日跨年後，凡點購兩款期間限定飲品，皆可再享「嘗鮮價10元折扣」。
資料來源：星巴克、CAMA CAFE
