我是廣告 請繼續往下閱讀

然而抽獎序號券一打開，立即抽獎區竟然中了「iPhone 17 Pro」，人品根本是大爆發！

▲有網友購買2026全家新年福袋，在立即開獎區拆開中大獎「iPhone 17 Pro」，引爆社群討論。（圖/全家便利商店/7-11超商新品好物分享區）

全家福袋拆開回本160倍！店員認了iPhone 17 Pro大獎超罕見

iPhone 17 Pro 256GB現在蘋果官網販售價格為39900元，等於回本超過160倍

但是貳獎至伍獎都是靠福袋內的「好運馬上來」抽獎券「立刻開獎」抽出

▲iPhone 17 Pro 256GB官網價格39900元，該網友不僅已經回本160倍幸運中獎，還能參加BMW汽車抽獎！（圖/蘋果官網）

「有聽過頭獎中汽車的，但沒看過有人中過這種福袋立刻開獎的大獎，是真的很罕見，這位網友非常幸運。」

▲記者也有買全家福袋開箱，拆開抽獎券四個大字「銘謝惠顧」真的會謝！全家店員都表示這種立即開獎抽到iPhone機率低，非常罕見。（圖/記者張嘉哲攝）

全家福袋iPhone 17 Pro剩下29支起！中獎機率僅0.0031%

總計94萬8000袋

中獎機率是0.0031%。白話說就是每3萬2258次抽獎中，大約只會中獎1次的意思唷！

▲全家福袋今年所有款式加總一共發行94萬8000份，中獎iPhone 17 Pro的機率為0.0031%，已經有天選之人中走一支！（圖／記者鍾怡婷攝）

🟡全家2026春節福袋資訊

📍頭獎抽獎公布時間：2026/3/25在官網公布中獎名單