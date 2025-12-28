全家福袋249元基本款日前正式開賣，今年找來網紅蔡阿嘎、二伯經營品牌hahababy一起聯名，開賣不到一週好評不間斷，不少人都幸運抽到好獎項回本！然而日前有民眾購入249元的福袋，沒想到拆開之後竟然中獎「iPhone 17 Pro」，瞬間回本160倍，貼文破萬讚連全家店員都來朝聖，《NOWNEWS》也實際算出這中獎率僅有0.000031%，實屬超級罕見獎項，真的是天選之人！
一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」貼文指出「請問這是最大獎嗎？」只見貼出的照片，該網友到全家購買一個249元的全家福袋，拆開之後拿到官方公布組合3的獎項，然而抽獎序號券一打開，立即抽獎區竟然中了「iPhone 17 Pro」，人品根本是大爆發！
貼文曝光後，不少網友紛紛朝聖回應「終於有人發出大獎了...原來是真的」、「哇！這太幸運了」、「資深全家店員路過，從沒聽過客人分享中這種大獎，很幸運」、「沒人po過還以為都沒大獎耶」、「終於看到一次超商福袋的大獎了，可以買！通過」、「恭喜，我第一次看到人家中獎欸」、「每年都買的我....第一次看到有人中這種大獎公開的，恭喜你！」
全家福袋拆開回本160倍！店員認了iPhone 17 Pro大獎超罕見
然而該網友抽到的iPhone 17 Pro 256GB現在蘋果官網販售價格為39900元，等於回本超過160倍，值得注意的是，全家新年福袋只有頭獎BMW是登記序號抽獎，但是貳獎至伍獎都是靠福袋內的「好運馬上來」抽獎券「立刻開獎」抽出，等於該幸運兒中了iPhone 17 Pro，還是可以登記序號抽BMW汽車，實在太超值啦！
《NOWNEWS》記者日前也有購入全家249元福袋開箱，立即抽獎的部分打開直接四個大字「銘謝惠顧」，跟人家的運氣實在天差地遠。實際詢問在全家工作超過6年的李先生，他也透露：「有聽過頭獎中汽車的，但沒看過有人中過這種福袋立刻開獎的大獎，是真的很罕見，這位網友非常幸運。」
全家福袋iPhone 17 Pro剩下29支起！中獎機率僅0.0031%
今年的全家新春福袋貳獎iPhone 17 Pro一共有30支，在這支中獎圖文公諸於世之後，貳獎iPhone就剩下最多29支，記者也發揮驗算精神，到全家官網實際查找今年全家新年福袋到底發行多少，得到今年全家包括基本款福袋、IP聯名福袋、全家品牌福袋等總計94萬8000袋，一起共抽這30支iPhone 17 Pro的話，中獎機率是0.0031%。白話說就是每3萬2258次抽獎中，大約只會中獎1次的意思唷！
不過也別擔心，好禮獎項還有眾多，全家新年福袋最大頭獎BMW明年3月25日才會抽出，今年打頭陣的超商福袋質量好、獎品豐富，馬年想試手氣的民眾可不要錯過囉！以下是全家2026年福袋資訊一覽：
🟡全家2026春節福袋資訊
📍登錄序號時間截止日：2026/3/15之前
📍頭獎抽獎公布時間：2026/3/25在官網公布中獎名單
📍IP聯名福袋開賣時間：2026/1/7
📍頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
📍貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
📍參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
📍肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
📍伍獎：全家專屬禮物（40034名）
📍異業優惠
資料來源：全家官網、「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」
