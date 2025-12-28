昨（27）日晚間11時05分，宜蘭外海發生規模7.0地震，中央氣象署11時50分召開記者會，負責主講的地震中心科長陳達毅詳細解釋地震成因和背景，不過在鏡頭前「領帶歪斜、頭髮凌亂」的形象突然在社群竄紅，眾多網友大讚專業、盡責，今（28）日陳達毅也透過訪問還原事發經過。
早就已經準備睡覺 警報一響馬上跳下床
陳達毅向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，昨天地震當下，自己和老婆小孩都已經熄燈上床，想不到突如其來搖晃和國家警報大破寧靜，身為當晚值班待命主管的他，第一時間立刻跳下床換衣服，並駕車從新北中和趕往中央氣象署。
關鍵時刻電腦當機 陳達毅沒時間整理儀容
陳達毅分享，由於搖晃很有感，心裡知道規模一定不小，因此出門前就有先請在氣象署內的3名值班同仁準備簡報，並和地震中心主任吳健富保持聯繫，初步了解地震規模、震央等，邊開車邊在腦中構思記者會該如何說明。
「我原本想在鏡子前面調整儀容，結果電腦突然出問題」，陳達毅無奈提及，自己11時30分抵達氣象署後，穿上提前在辦公室準備好的西裝，正想調整領帶和頭髮時，電腦卻突然當機，只能趕快去修理，「修完其實快沒時間了，記者們也早就在外面等候，不想讓大家等，我就直接上去了」。
地震預警比任何事重要！陳達毅：我們只是做好份內工作
提到記者會後在網路上竄起不少討論度，陳達毅認為，透過這樣的機會讓民眾能了解地震和預警地震，反而是件好事，「感謝大家的支持，氣象署同仁們都是做好份內的工作，昨天主任和很多同仁也有趕回氣象署，大家一路忙到凌晨2點多才離開。」
事實上，陳達毅也是台灣「地震預警系統」的開發人之一，2009年就著手針對國家警報、地震災害預警開發系統和持續優化，他強調，地震發生每一次狀況都不同，不能因為這次順利發布警報就掉以輕心，「如果沒有持續檢查系統、檢討不足，下一次隨時可能出現誤發或漏發。」
是氣象署科長也是助理教授 陳達毅盼培育更多地震人才
陳達毅提到，自己2005年10月進入氣象署任職，2022年918在台東的池上關山6.4強震，也曾從家裡趕到氣象署召開記者會。「感謝大家的支持，地震常在很突然的情況下發生，我們不會因為這一次有順利發布警報，就感到很自豪或是怎麼樣，地震中心會繼續努力。」
此外，陳達毅目前也是臺北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任助理教授，在社群貼文討論度起來後，不少學生也紛紛在留言區稱讚陳達毅「非常善良、總是讓人很有安心感」，陳達毅也期許台灣能培育更多地震專業人才，並鼓勵民間或私人企業投入地震預警的產業。
🟡陳達毅小檔案
年齡：45歲
現職：中央氣象署地震測報中心科長
經歷：中央氣象署地震測報中心技佐、中央氣象署地震測報中心地震測報中心課長
教職：臺北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任助理教授
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳達毅向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，昨天地震當下，自己和老婆小孩都已經熄燈上床，想不到突如其來搖晃和國家警報大破寧靜，身為當晚值班待命主管的他，第一時間立刻跳下床換衣服，並駕車從新北中和趕往中央氣象署。
陳達毅分享，由於搖晃很有感，心裡知道規模一定不小，因此出門前就有先請在氣象署內的3名值班同仁準備簡報，並和地震中心主任吳健富保持聯繫，初步了解地震規模、震央等，邊開車邊在腦中構思記者會該如何說明。
「我原本想在鏡子前面調整儀容，結果電腦突然出問題」，陳達毅無奈提及，自己11時30分抵達氣象署後，穿上提前在辦公室準備好的西裝，正想調整領帶和頭髮時，電腦卻突然當機，只能趕快去修理，「修完其實快沒時間了，記者們也早就在外面等候，不想讓大家等，我就直接上去了」。
提到記者會後在網路上竄起不少討論度，陳達毅認為，透過這樣的機會讓民眾能了解地震和預警地震，反而是件好事，「感謝大家的支持，氣象署同仁們都是做好份內的工作，昨天主任和很多同仁也有趕回氣象署，大家一路忙到凌晨2點多才離開。」
事實上，陳達毅也是台灣「地震預警系統」的開發人之一，2009年就著手針對國家警報、地震災害預警開發系統和持續優化，他強調，地震發生每一次狀況都不同，不能因為這次順利發布警報就掉以輕心，「如果沒有持續檢查系統、檢討不足，下一次隨時可能出現誤發或漏發。」
陳達毅提到，自己2005年10月進入氣象署任職，2022年918在台東的池上關山6.4強震，也曾從家裡趕到氣象署召開記者會。「感謝大家的支持，地震常在很突然的情況下發生，我們不會因為這一次有順利發布警報，就感到很自豪或是怎麼樣，地震中心會繼續努力。」
此外，陳達毅目前也是臺北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任助理教授，在社群貼文討論度起來後，不少學生也紛紛在留言區稱讚陳達毅「非常善良、總是讓人很有安心感」，陳達毅也期許台灣能培育更多地震專業人才，並鼓勵民間或私人企業投入地震預警的產業。
年齡：45歲
現職：中央氣象署地震測報中心科長
經歷：中央氣象署地震測報中心技佐、中央氣象署地震測報中心地震測報中心課長
教職：臺北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任助理教授
更多「宜蘭7.0強震」相關新聞。