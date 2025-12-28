桃園市最強景點寶座換人上位！據觀光署公布2025年1至10月的遊客統計數據，新冠軍「桃園高鐵商圈」在10月間吸引1212萬遊客人次到訪，成功逆襲登上冠軍，而亞軍「青埔藝術運動園區」則受到球季結束影響，在遊客數據上遭到反超。此外，大溪老街也在最新榜單中守住第五名位置，也在全台老街名列前茅。
2025桃園最強景點完成反超！新冠軍正式奪回寶座
據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，今年1至２．月份桃園最強景點改由「桃園高鐵商圈」登上第一，10個月吸引1212萬人次到訪，第二名則是前8個月都待在冠軍寶座的「青埔藝術運動園區」，10個月內共有1183萬人次到訪，其餘桃園景點排名如下：
2025桃園景點觀光人次排行（統計期間1~10月）
第一名：桃園高鐵商圈，1212萬6910人次。
第二名：青埔藝術運動園區，1183萬2750人次。
第三名：桃園藝文特區商圈，1089萬5137人次。
第四名：老街溪沿岸步道，980萬1562人次。
第五名：大溪老城區，495萬4581人次。
第六名：虎頭山風景特定區270萬5982人次。
第七名：龍潭觀光大池，269萬3225人次。
第八名：慈湖，255萬7511人次。
第九名：新屋綠色走廊，232萬8543人次。
第十名：三坑自然生態公園，223萬1868人次。
實際查看數據變化，發現「桃園高鐵商圈」從今年4月開始一直到10月份，每個月都維持破百萬遊客人次到訪，反觀跌到第二名的「青埔藝術運動園區」，雖然在2月分受到桃園燈會助益，單月湧入322萬人次遊客，但從7月開始遊客人潮逐漸下滑，再加上受到中職冠軍賽延賽、只有一場主場在桃園等影響，10月甚至跌到只剩下80萬人次，最終讓高鐵商圈完成逆襲，幾乎確定拿下2025年桃園最強景點頭銜。
桃園高鐵商圈魅力曝光！5年後又有新商場
事實上，目前「桃園高鐵商圈」已經有華泰名品城、Xpark、巧虎夢想樂園等景點，當地還有藝術館、美術館讓短暫停留的旅客也能稍微進行觀光，高鐵商圈已經不再是只是民眾出國的短暫停留處。
除此之外，今年9月份桃園高鐵商圈又有全新的大型商場「智慧中城」開始動工，這個全新商場由鐵道局與國泰人壽合作開發，位置就在高鐵站附近，預計興建5棟複合式大樓，有望在2030年完工，總面積約10公頃，內部的商場、特色娛樂設施、旅館與辦公大樓將一應俱全，未來「桃園高鐵商圈」最強桃園景點的位置只會越來越難以撼動。
大溪老街穩住第五名寶座！人潮回流現況曝光
桃園景點除了競爭激烈的前兩名之外，擁有悠久歷史的大溪老街也迎來人氣復甦。今（28）日適逢周末假日最後一天，儘管桃園天氣陰雨綿綿，老街現場依舊湧入大批遊客，大家「撐著傘也願意逛」；街道上人潮擠得水洩不通，店家生意也相當不錯。
根據觀光署統計數據，大溪老街在2025年前10個月間，已累積吸引495萬4581人次造訪。這個數字放眼全台灣老街，讓大溪維持在第五名的位置，甚至距離第四名的台南安平老街、第三名的九份老街差距不遠，很有機會完成逆襲！
資料來源：觀光署
實際查看數據變化，發現「桃園高鐵商圈」從今年4月開始一直到10月份，每個月都維持破百萬遊客人次到訪，反觀跌到第二名的「青埔藝術運動園區」，雖然在2月分受到桃園燈會助益，單月湧入322萬人次遊客，但從7月開始遊客人潮逐漸下滑，再加上受到中職冠軍賽延賽、只有一場主場在桃園等影響，10月甚至跌到只剩下80萬人次，最終讓高鐵商圈完成逆襲，幾乎確定拿下2025年桃園最強景點頭銜。
事實上，目前「桃園高鐵商圈」已經有華泰名品城、Xpark、巧虎夢想樂園等景點，當地還有藝術館、美術館讓短暫停留的旅客也能稍微進行觀光，高鐵商圈已經不再是只是民眾出國的短暫停留處。
大溪老街穩住第五名寶座！人潮回流現況曝光
桃園景點除了競爭激烈的前兩名之外，擁有悠久歷史的大溪老街也迎來人氣復甦。今（28）日適逢周末假日最後一天，儘管桃園天氣陰雨綿綿，老街現場依舊湧入大批遊客，大家「撐著傘也願意逛」；街道上人潮擠得水洩不通，店家生意也相當不錯。