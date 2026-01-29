今（29）晚開獎的「第115000009期」威力彩頭獎獎金上看 7.7 億元！許多民眾躍躍欲試，期盼能一夜翻身。內行彩迷指出，掌握「最強買法」才是抱回獎金的關鍵，其中台彩認證、曾助攻抱走 27 億頭獎的「800元包牌」最受推崇，若能搭配最新冷熱門號碼數據，將更有機會成為下一個超級富翁。
800元包牌必學！第二區全包中獎勝率翻倍
在眾多最強買法中，「800元包牌」被公認為 CP 值最高。飛來發彩券行店長黃偉祺先前接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，內行買法的口訣為「800元包牌電選」。
黃偉祺說明，「800元包牌」主要有兩種形式：一是「第一區選定 6 個號碼 + 第二區 01 到 08 全包」；另一種則是「第一區 8 組分開（電選）+ 第二區 01 到 08 全包」。這兩種買法花費皆為 800 元，且號碼都會印在同一張彩券上，兌獎相當直觀。
此外，也有資深彩迷會採取「刪除法」優化成本。若認為第二區連號機率不高，可剔除上期獎號，例如上期第二區若開出 04 號，本期僅包 01-03、05-08 號共 7 碼，費用僅需 700 元。這種包牌策略曾由台彩證實，有三位合資幸運兒在三峽僅花 800 元就抱走 27 億元頭獎，是預算有限的小資族最穩健的進場方案。
威力彩熱門球號曝！第一區「這碼」最常開出
除了策略包牌，第一區的選號建議參考台彩公開的「冷熱門球號」統計。根據最新大數據顯示，威力彩開獎至今最頻繁出現的熱門號碼如下：
• 第一區： 前三名分別為「24」（330次）、「03」（325次）及「38」（318次）；緊隨其後的是「04」（315次）與「14」（314次）。其中「24」號以驚人次數穩居榜首，被彩迷視為「幸運神號」。
• 第二區： 最常開出的號碼為「02」（264次），其次則是「05」（251次）。
若想反其道而行，目前第一區最冷門的號碼則為「09」號，僅開出 256 次；排名第二的冷門號則是「34」與「05」號，均開出 270 次。民眾選號時可依「追熱」或「守冷」的個人喜好進行取捨。
數據搭配策略！最強組合讓獎金齊發更有感
最後，投注站老闆也建議，進行「800元包牌」時，第一區的 6 個號碼可靈活運用上述數據。例如從熱門號中挑選 2 至 3 個，其餘搭配個人心水數字。透過「大數據分析」與「系統組合」雙重夾擊，不僅能拉高頭獎機率，即便未對中頭獎，也極易因為第二區全包而觸發多項小獎，讓獎金累積更有感。
想知道自己有沒有中獎命？
資料來源：台灣彩券、飛來發彩券行
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒民眾，請衡量自身財務，彩券勿過度投注。
