美國和以色列聯手打擊伊朗後，戰事邁入第3週，目前仍持續膠著，多名消息人士向《路透社》透露，川普政府正在考慮部署數千名美軍士兵，以加強在中東的軍事行動。
《路透社》報導，美軍正在為打擊伊朗的下一步做準備，這些部署或許能為川普提供更多選項，幫助他衡量是否擴大美國的軍事行動。
消息人士稱，這些方案包括確保油輪安全通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），這項任務主要將透過空軍和海軍力量來完成，亦不排除向伊朗海岸線部署美軍。
知情人士並透露，川普政府也曾討論過是否派遣地面部隊到伊朗哈爾克島，但評估後認為風險極大；此外，川普內閣也曾研議部署美軍、以掌握伊朗高濃縮鈾庫存情況之可能性。
1位不願透露姓名的白宮官員回應，美國目前還沒有決定要不要派遣地面部隊，但川普保留所有選項：「總統致力於實現『史詩怒火行動』的所有既定目標-摧毀伊朗的彈道飛彈能力，殲滅其海軍，確保其恐怖主義代理人無法破壞地區穩定，並保證伊朗永遠無法擁有核武。」
原文連結：Exclusive: US weighs military reinforcements as Iran war enters possible new phase
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消息人士稱，這些方案包括確保油輪安全通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），這項任務主要將透過空軍和海軍力量來完成，亦不排除向伊朗海岸線部署美軍。
知情人士並透露，川普政府也曾討論過是否派遣地面部隊到伊朗哈爾克島，但評估後認為風險極大；此外，川普內閣也曾研議部署美軍、以掌握伊朗高濃縮鈾庫存情況之可能性。
1位不願透露姓名的白宮官員回應，美國目前還沒有決定要不要派遣地面部隊，但川普保留所有選項：「總統致力於實現『史詩怒火行動』的所有既定目標-摧毀伊朗的彈道飛彈能力，殲滅其海軍，確保其恐怖主義代理人無法破壞地區穩定，並保證伊朗永遠無法擁有核武。」
原文連結：Exclusive: US weighs military reinforcements as Iran war enters possible new phase
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