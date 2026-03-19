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監察院今（19）日公布最新一期《廉政專刊》，立法院長韓國瑜與妻子李佳芬共申報5筆位在雲林縣的土地，有1筆在2022年5月購買的建物，取得價額為1680萬元。另有2輛汽車、存款837萬餘元，以及有價證券總價額714萬餘元。特別的是，韓國瑜在「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」的欄位中，也申報2筆商標「賣菜郎CEO韓國瑜」及「韓國瑜標章」，價額都申報1千元，並備註「經濟價值無法估算」。李佳芬另申報兩筆房貸，分別為631萬餘元及1234萬餘元，合計約1865萬餘元。相較於去年7月公布的財產申報資料，當時韓國瑜夫婦存款883萬餘元，以及有價證券總價額676萬餘元，房貸有2036萬元。不過曾任高雄市長的韓國瑜，在2020年6月卸任前最後一次申報，當時兩人存款3867萬餘元，有價證券1059萬餘元，房貸1187萬餘元。6年來韓國瑜經歷總統大選，敗選後又無工作，看來都在吃老本，存款在5、6年間少了3千萬元。