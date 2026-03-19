2026股東會旺季準備到來，各大公司股東會紀念品成為外界關心焦點，其中「中鋼股東會紀念品」因連年推出實用性質產品，深受股迷熱愛引發瘋搶，而中鋼股東會紀念品最後買進日在今（19）日，一旦錯過將沒辦法領取。另外還有22檔企業股東會紀念品也在今日截止，《NONEWS今日新聞》整理最後買進日為3月19日的股東會紀念品，帶領讀者一文速看。
中鋼股東會紀念品太夯！最後上車機會剩今天
中鋼（2002）堪稱「紀念品人氣王」，近10年紀念品主打實用性質，因而備受百萬股民喜愛，但對於中鋼紀念品有興趣的民眾，記得最晚在今天買進中鋼股票，才能取得股東資格。根據中鋼公司公告，2026股東常會預計在5月22日召開，停止過戶日約於3月24日。
由於台股採T+2交割制度，投資人買進股票後需2個交易日才完成交割，並登記為股東，因此民眾最晚需在3月19日收盤前持有中鋼股票，才能名列股東名冊，並具備領取股東會紀念品資格。
今（19）日將開出中鋼4月與第2季盤價，估每公噸大漲1000元機率增加。中鋼近期已經連3漲，今日開盤19元，但稍早微幅下跌至18.50元。中鋼今年以來月盤呈現上漲趨勢，市場預期4月中鋼的盤價依舊會持續上漲，且漲價的幅度更可能超過前3個月。業界人士分析，上漲主要原因與近期原物料價格高、中東戰事讓油價、航運價格飆漲、全球鋼價上漲等有關。
不只中鋼！「22檔股東會紀念品」今日截止
今日除了是中鋼股東會紀念品最後買進日，另外還有多達22檔股東會紀念品的最後買進日也在今日到期，《NOWNEWS今日新聞》盤點總計22檔企業股東紀念品，倘若對此有興趣的民眾，記得在今日出手買進，才不會錯過領取資格。
資料來源：中鋼公司、HiStock嗨投資理財社群
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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中鋼（2002）堪稱「紀念品人氣王」，近10年紀念品主打實用性質，因而備受百萬股民喜愛，但對於中鋼紀念品有興趣的民眾，記得最晚在今天買進中鋼股票，才能取得股東資格。根據中鋼公司公告，2026股東常會預計在5月22日召開，停止過戶日約於3月24日。
今（19）日將開出中鋼4月與第2季盤價，估每公噸大漲1000元機率增加。中鋼近期已經連3漲，今日開盤19元，但稍早微幅下跌至18.50元。中鋼今年以來月盤呈現上漲趨勢，市場預期4月中鋼的盤價依舊會持續上漲，且漲價的幅度更可能超過前3個月。業界人士分析，上漲主要原因與近期原物料價格高、中東戰事讓油價、航運價格飆漲、全球鋼價上漲等有關。
今日除了是中鋼股東會紀念品最後買進日，另外還有多達22檔股東會紀念品的最後買進日也在今日到期，《NOWNEWS今日新聞》盤點總計22檔企業股東紀念品，倘若對此有興趣的民眾，記得在今日出手買進，才不會錯過領取資格。
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|2006
|東和鋼鐵
|3月19日
|皮革質感修容組
|9935
|慶豐富
|3月19日
|全家商品券
|1338
|廣華-KY
|3月19日
|統一超商商品卡50元
|1416
|廣豐
|3月19日
|毛巾
|1417
|嘉裕
|3月19日
|機能襪
|1314
|中石化
|3月19日
|統一超商100元商品卡
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|3090
|日電貿
|3月19日
|無患子潔手慕斯
|6494
|九齊
|3月19日
|香皂
|1528
|恩德
|3月19日
|7-11 50元商品卡
|4934
|太極
|3月19日
|超商商品卡新台幣35元
|2426
|鼎元
|3月19日
|統一超商50元商品卡
|2014
|中鴻
|3月19日
|統一超商45元咖啡卡
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|2467
|志聖
|3月19日
|磁吸可掛式開瓶器露營燈
|1101
|台泥
|3月19日
|折疊環保提包
|3006
|晶豪科
|3月19日
|鋼珠對筆
|4128
|中天
|3月19日
|棉花田紅景天精華飲
|4303
|信立
|3月19日
|朝和生醫保健產品
|5328
|華容
|3月19日
|真空壓縮收納袋組
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|6235
|華孚
|3月19日
|有機白米
|1609
|大亞
|3月19日
|7-11商品卡35元
|5315
|光聯
|3月19日
|愛心皂
|6443
|元晶
|3月19日
|全家便利商店50元禮券
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