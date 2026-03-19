2026股東會旺季準備到來，各大公司股東會紀念品成為外界關心焦點，其中「中鋼股東會紀念品」因連年推出實用性質產品，深受股迷熱愛引發瘋搶，而中鋼股東會紀念品最後買進日在今（19）日，一旦錯過將沒辦法領取。另外還有22檔企業股東會紀念品也在今日截止，《NONEWS今日新聞》整理最後買進日為3月19日的股東會紀念品，帶領讀者一文速看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中鋼股東會紀念品太夯！最後上車機會剩今天

中鋼（2002）堪稱「紀念品人氣王」，近10年紀念品主打實用性質，因而備受百萬股民喜愛，但對於中鋼紀念品有興趣的民眾，記得最晚在今天買進中鋼股票，才能取得股東資格。根據中鋼公司公告，2026股東常會預計在5月22日召開，停止過戶日約於3月24日。

▲「中鋼股東會紀念品」因連年推出實用性質產品，深受股迷熱愛引發瘋搶，但提醒民眾最後買進日只到今天。(圖／記者黃守作攝，2023.05.24)
▲「中鋼股東會紀念品」因連年推出實用性質產品，深受股迷熱愛引發瘋搶，但提醒民眾最後買進日只到今天。(圖／記者黃守作攝，2023.05.24)
由於台股採T+2交割制度，投資人買進股票後需2個交易日才完成交割，並登記為股東，因此民眾最晚需在3月19日收盤前持有中鋼股票，才能名列股東名冊，並具備領取股東會紀念品資格。

今（19）日將開出中鋼4月與第2季盤價，估每公噸大漲1000元機率增加。中鋼近期已經連3漲，今日開盤19元，但稍早微幅下跌至18.50元。中鋼今年以來月盤呈現上漲趨勢，市場預期4月中鋼的盤價依舊會持續上漲，且漲價的幅度更可能超過前3個月。業界人士分析，上漲主要原因與近期原物料價格高、中東戰事讓油價、航運價格飆漲、全球鋼價上漲等有關。

▲中鋼今年以來月盤呈現上漲趨勢，市場預期4月中鋼的盤價依舊會持續上漲，且漲價的幅度更可能超過前3個月。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼今年以來月盤呈現上漲趨勢，市場預期4月中鋼的盤價依舊會持續上漲，且漲價的幅度更可能超過前3個月。(圖／記者黃守作攝)
不只中鋼！「22檔股東會紀念品」今日截止

今日除了是中鋼股東會紀念品最後買進日，另外還有多達22檔股東會紀念品的最後買進日也在今日到期，《NOWNEWS今日新聞》盤點總計22檔企業股東紀念品，倘若對此有興趣的民眾，記得在今日出手買進，才不會錯過領取資格。

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品
2006 東和鋼鐵 3月19日 皮革質感修容組
9935 慶豐富 3月19日 全家商品券
1338 廣華-KY 3月19日 統一超商商品卡50元
1416 廣豐 3月19日 毛巾
1417 嘉裕 3月19日 機能襪
1314 中石化 3月19日 統一超商100元商品卡
股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品
3090 日電貿 3月19日 無患子潔手慕斯
6494 九齊 3月19日 香皂
1528 恩德 3月19日 7-11 50元商品卡
4934 太極 3月19日 超商商品卡新台幣35元
2426 鼎元 3月19日 統一超商50元商品卡
2014 中鴻 3月19日 統一超商45元咖啡卡
股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品
2467 志聖 3月19日 磁吸可掛式開瓶器露營燈
1101 台泥 3月19日 折疊環保提包
3006 晶豪科 3月19日 鋼珠對筆
4128 中天 3月19日 棉花田紅景天精華飲
4303 信立 3月19日 朝和生醫保健產品
5328 華容 3月19日 真空壓縮收納袋組
股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品
6235 華孚 3月19日 有機白米
1609 大亞 3月19日 7-11商品卡35元
5315 光聯 3月19日 愛心皂
6443 元晶 3月19日 全家便利商店50元禮券
資料來源：中鋼公司HiStock嗨投資理財社群

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
相關新聞

中鋼股東紀念品提前爆料！主管讚好用　連10年搶翻：最晚3/19上車

中鋼股東紀念品怎領？領取資格、代領地點、零股領法：3/19前買進

中鋼股東紀念品先讓位了！內行鎖定2間：回本16倍、股東人數暴漲

中鋼股東紀念品「有領就賺到」！歷年實用神品一次看：炒價破千元