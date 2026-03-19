我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年二月初二「龍抬頭」開運習俗一次看

▲民間認為龍象徵吉祥，掌管風調雨順，而農曆「二月二」正是龍將升天的日子，人們會透過祭祀與祈願，希望龍帶來雨水，保佑一年豐收、平安順遂。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

1.剃龍頭：

2.引龍錢:

▲龍抬頭開運可準備一個空水瓶，放入268元銅板引龍錢，有助於財運提升。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

3.吃豬頭肉：

4.吃麵條：

▲龍抬頭當天食用有扶龍鬚之意，寓意延年益壽、健康長久。（圖／記者賴禹妡攝）

5.吃水餃：

6.吃米飯：

▲龍抬頭當日食用米飯，寓意繁衍興旺，小孩食用更有出狀元之說。（圖／記者葉盛耀攝）

7.吃春餅：

8.吃點心：

▲農曆二月初二「龍抬頭」開運習俗一圖看完。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

命理專家楊登嵙表示，2026年3月20日適逢農曆二月初二「龍抬頭」，又恰逢春分節氣以及土地公頭牙，為轉運大吉日。龍抬頭象徵龍升天、萬物復甦，古人視為祈雨與祈福的重要時刻，因此衍生出多項開運習俗，包括在吉時剃頭象徵去舊迎新、透過「引龍錢」招財，以及食用具有象徵意義的食物，如豬頭肉、麵條、水餃與春餅等，分別代表出人頭地、長壽與招貴人。這些習俗寄託對豐收、平安與好運的期待，至今仍被視為迎接好運的重要傳統。楊登嵙指出，2026年3月20日為農曆二月初二「龍抬頭」，古代中國以農立國，對農事格外重視。民間認為龍象徵吉祥，掌管風調雨順，而農曆「二月二」正是龍將升天的日子，此時節介於「雨水」、「驚蟄」與「春分」之間，許多地區逐漸進入降雨期，農作物對水分需求大增，因此人們會透過祭祀與祈願，希望龍帶來雨水，保佑一年豐收、平安順遂。農曆二月初二常被視為「剃喜頭」的好時機，藉由龍王喜氣替孩童理髮，象徵除舊佈新。若在2026年龍抬頭的吉時（辰時07點至09點、巳時09點至11點、未時13點至15點）進行，寓意孩子未來能出人頭地；成人於吉時理髮，也有帶動運勢、迎來好運的象徵。2026年「財帛星」位於東方，可準備一個空水瓶，放入268元銅板後，前往住家或公司附近銀行飲水機裝水，將水裝滿後沿途細灑回家或公司，象徵引導財龍隨水而至。接著將剩餘的水與自來水混合裝滿瓶子，代表「發財龍水」，再將其放置於大門客廳斜對角的「聚財位」或東方財位，靜置49天，象徵財氣匯聚、財運提升。龍抬頭當天食用豬頭肉，有「挑龍頭」的寓意，象徵能一鳴驚人、運勢抬頭。麵條細長如龍鬚，當天食用有扶龍鬚之意，寓意延年益壽、健康長久。水餃外型似耳朵，稱為「吃龍耳」，象徵耳聽八方，有助招來貴人。米粒象徵種子與龍子，龍抬頭當日食用米飯，寓意繁衍興旺，小孩食用更有出狀元之說。春餅形似龍鱗，食用後象徵吸收龍氣，提升能量場，保佑身體健康與平安。當天也適合食用「迎富貴果子」，例如帶殼龍眼象徵破繭而出、突破萬難；花生寓意好事發生、好運到；開心果則象徵開心愉快。