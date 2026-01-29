威力彩頭獎今（29）晚衝 7.7 億元！全台彩迷瘋買，期盼能一夜致富。除了科學買法，誰才具備天生「中獎命」？綜藝天王吳宗憲曾揭友人抱走 20 億元的祕訣；台彩也公開 2025 年 17 億得主長相與最新的頭獎特徵大數據，快對照這 7 大特徵，看你是否具備強大財氣。
17億得主現身！父子大耳垂點名投美債
近期最受矚目的超級得主，莫過於 2025 年 6 月在台中開出的 17.38 億元頭獎。這名幸運兒是一位 40 多歲的「三寶爸」，他領獎時與老父親一同現身，兩人的共同特徵就是擁有一對「大耳垂」。這名得主買彩券已有十多年經驗，中獎後展現理性規劃，本人對美債極具興趣，老父親則青睞金融股。
這名 17 億得主的買法也引發熱議，他當時花了 1600 元購買兩套「800 元包牌」。第一套為電選，第二套則是從中挑選順眼號碼再跑一套包牌，最終成功靠第二套包牌獨得頭獎與 7 注貳獎，合計抱走 17.53 億元，展現出強大的偏財運。
台彩揭密大獎臉！2024年7大面相特徵曝
到底什麼樣的人容易中大獎？根據台彩公布 2024 年全台 29 位億元頭獎得主的面相統計，最新的官方頭獎特徵「大獎臉」具備以下特徵：
• 臉型： 以「橢圓型臉」占比最高。
• 額頭： 具備「寬額頭」特質。
• 眉毛： 多為「短濃眉」。
• 眼睛： 最新趨勢呈現「單眼皮、小眼睛」。
• 耳朵： 具備「耳垂大」的福氣特徵。
• 鼻子： 象徵財庫的「蒜頭鼻」頻繁出現。
• 嘴巴： 則以「櫻桃小嘴搭配薄唇」為主要特徵。
屬馬猴豬偏財運旺！O型人領跑中獎基因
除了五官特徵，遺傳特質似乎也與財氣相關。根據台彩公開的最新頭獎得主統計資料顯示：
• 最強生肖： 以屬「馬」、「猴」、「豬」的人數最多，各占約 13.8%。
• 最強血型： 血型 O 型以 42.3% 的占比穩坐第一，其次為 B 型占 26.9%。
• 最強星座： 摩羯座、雙魚座與獅子座並列最幸運星座，各占 13.8%。
憲哥爆友人中20億！內行揭這特點財神愛
綜藝天王吳宗憲也曾爆料台南友人爽中 20 億元，關鍵在於長期規律投注。綜觀這些案例，擁有大耳垂、蒜頭鼻等招財相，加上「800 元包牌」策略，確實更有機會獲得財神爺眷顧。面對今晚 7.7 億高額頭獎，掌握運勢加上理智包牌，下一個億萬富翁可能就是你！
長相過關了，買法也要跟上！
中獎率翻倍秘訣！ 17 億得主也用這招，最強「800 元包牌法」搭熱門號碼全解析 👉 [點此看：威力彩最強買法]
財富閃電戰開打！ 艾菲爾老師點名「蛇、鼠」4 生肖財氣巔峰，別和財神擦身過 👉 [點此看：艾菲爾生肖運勢]
資料來源：台灣彩券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒民眾，請衡量自身財務，彩券勿過度投注。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期最受矚目的超級得主，莫過於 2025 年 6 月在台中開出的 17.38 億元頭獎。這名幸運兒是一位 40 多歲的「三寶爸」，他領獎時與老父親一同現身，兩人的共同特徵就是擁有一對「大耳垂」。這名得主買彩券已有十多年經驗，中獎後展現理性規劃，本人對美債極具興趣，老父親則青睞金融股。
這名 17 億得主的買法也引發熱議，他當時花了 1600 元購買兩套「800 元包牌」。第一套為電選，第二套則是從中挑選順眼號碼再跑一套包牌，最終成功靠第二套包牌獨得頭獎與 7 注貳獎，合計抱走 17.53 億元，展現出強大的偏財運。
到底什麼樣的人容易中大獎？根據台彩公布 2024 年全台 29 位億元頭獎得主的面相統計，最新的官方頭獎特徵「大獎臉」具備以下特徵：
• 臉型： 以「橢圓型臉」占比最高。
• 額頭： 具備「寬額頭」特質。
• 眉毛： 多為「短濃眉」。
• 眼睛： 最新趨勢呈現「單眼皮、小眼睛」。
• 耳朵： 具備「耳垂大」的福氣特徵。
• 鼻子： 象徵財庫的「蒜頭鼻」頻繁出現。
• 嘴巴： 則以「櫻桃小嘴搭配薄唇」為主要特徵。
除了五官特徵，遺傳特質似乎也與財氣相關。根據台彩公開的最新頭獎得主統計資料顯示：
• 最強生肖： 以屬「馬」、「猴」、「豬」的人數最多，各占約 13.8%。
• 最強血型： 血型 O 型以 42.3% 的占比穩坐第一，其次為 B 型占 26.9%。
• 最強星座： 摩羯座、雙魚座與獅子座並列最幸運星座，各占 13.8%。
憲哥爆友人中20億！內行揭這特點財神愛
綜藝天王吳宗憲也曾爆料台南友人爽中 20 億元，關鍵在於長期規律投注。綜觀這些案例，擁有大耳垂、蒜頭鼻等招財相，加上「800 元包牌」策略，確實更有機會獲得財神爺眷顧。面對今晚 7.7 億高額頭獎，掌握運勢加上理智包牌，下一個億萬富翁可能就是你！
中獎率翻倍秘訣！ 17 億得主也用這招，最強「800 元包牌法」搭熱門號碼全解析 👉 [點此看：威力彩最強買法]
財富閃電戰開打！ 艾菲爾老師點名「蛇、鼠」4 生肖財氣巔峰，別和財神擦身過 👉 [點此看：艾菲爾生肖運勢]
資料來源：台灣彩券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒民眾，請衡量自身財務，彩券勿過度投注。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。