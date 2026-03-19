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中東戰火延燒逾半個月仍未止息，隨著伊朗越來越多高層軍政人物遭「斬首」、國內被持續轟炸，德黑蘭也對中東海灣諸國展開報復，伊朗伊斯蘭革命衛隊18日發出警告，沙烏地阿拉伯、阿聯和卡達3國的石油設施已成為「合法打擊目標」，呼籲鄰近居民最好趕緊撤離，隨後上述國家的能源設施陸續遭襲，恐加劇全球能源混亂。綜合外媒報導，伊朗最大的南帕斯（South Pars）天然氣田18日遭到空襲，國際油價再度飆升，隨後德黑蘭便發出警告，沙烏地阿拉伯、阿聯和卡達的能源設施成為合法攻擊目標，並指控鄰近南帕斯氣田的阿薩盧耶（Asaluyeh）石油和石化設施也被攻擊。卡達能源公司證實，該國工業城市-拉斯拉凡（Ras Laffan），因伊朗飛彈襲擊而起火，但因提前疏散當地人員，所以沒有造成傷亡；沙烏地阿拉伯也在同一天攔截4枚射向首都利雅德的飛彈、挫敗一起針對該國東部天然氣設施的無人機襲擊企圖；阿聯的哈布山（Habshan）天然氣設施、巴布油田（Bab Oil Field）亦遭襲。卡達批評以色列不應攻擊伊朗氣田，認為此舉「危險與相當不負責任」，但也譴責伊朗公然違反國際法，驅逐了2名伊朗高級外交官，並要求伊朗安全和軍事官員等「不受歡迎的人」，必須於24小時內離開。台灣時間19日凌晨，傳出伊朗打擊利雅德（沙烏地阿拉伯首都）煉油廠的美方專屬區域，接連爆炸引發大規模火災。有報導指出，此次對煉油廠的攻擊，摧毀了戰機燃油儲備，而美軍一直使用該煉油廠為駐紮在蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）的美國戰機提供燃料，意味著美軍戰機的燃料補給流程恐受阻。伊朗伊斯蘭革命衞隊證實，已對區域內與美國相關的石油及能源設施，發動大規模襲擊，作為對18日伊朗能源基礎設施遇襲的「直接對等報復」，確保敵方與伊朗受到「同等損害」。伊朗方面強調，本不願將戰爭擴大至能源領域、波及鄰國經濟，但敵方的挑釁導致戰爭進入新階段，放話若攻擊持續，伊朗亦將擴大打擊範圍。原文連結：