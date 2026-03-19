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新北市板橋區南雅南路二段11號前昨（18日）驚見「露鳥俠」，一名40歲的楊姓男子疑似因精神異常，不明原因跑到道路上後將褲子脫下，當街對著停等紅燈的車輛露出下體，嚇壞不少人。有目擊民眾將畫面PO上社群網站Threads，畫面瞬間被瘋傳。警方獲報後，於同日17時許將40歲楊姓男子帶返派出所。一名目擊民眾昨（18日）社群網站Threads上PO文，寫下：「重點是X北！」從畫面中可見，穿著咖啡色外套的楊男當時站在馬路上，其下半身的黑色長褲被拉到小腿處，手叉腰一動也不動的直接面對一輛計程車裸露下體。直到綠燈後，楊男才離開馬路走回人行道上。警方查證，楊男為轄區疑似精神異常人口，其昨（18日）15時30分許因精神狀況不佳，從住家徒步外出後跑到道路上裸露下體，隨即離開現場後返回住處。警方調閱周邊監視器畫面，並指派專責員警前往住處查找，於同日17時許將楊男帶回派出所，並同步聯繫衛生局及消防局進行評估，以利後續強制送醫治療。