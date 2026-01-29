10年前的2016霸王級寒流令人印象深刻，甚至成為冬季冷空氣到底冷不冷的對照組，而根據美國模式預測，台灣在2月初可能會迎來「比霸王級寒流更強」的冷空氣？臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」表示，美國模式預測2月9日清晨「1500公尺高度零下10度線」接觸北台灣，平地可能出現0度氣溫。
美國模式瘋狂預測 2月9日超強冷空氣襲台
「觀氣象看天氣」指出，根據最新美國電腦的預測模式，在2月9日上午8點，「1500公尺高度零下10度線」將壓到北台灣，換算平地，可能有機會出現0度低溫，直言「這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強。」
長期預報不確定性高 霸王寒流重演還有待觀察
「觀氣象看天氣」說明，未來幾周「負北極震盪」的趨勢相當明顯，也就是北極冷空氣會「持續大量外流」，不過1500公尺高度零下10度線壓境的預測「機率實在是不高」，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高，「可能下一報冷空氣又沖歪了，先看看就好。」
中央氣象署預報員黃恩鴻則回應，目前預報資料在2月7日確實有觀察到一波強冷空氣，不過強度還無法準確判定，且美國模式屬於單一預測個例，其它如歐洲模式都暫時還沒有將冷空氣估到如此強烈，因此需要持續觀察。
此外，黃恩鴻解釋，「1500公尺高空0度線」通常是判斷冷空氣強度的依據，若1500公尺高空真的達到零下10度，氣溫隨海拔變低提升的情況下，「濕冷環境可能會升溫10度，也就是平地0度，乾冷環境則有機會升高15度，平地約5度左右。」
2016年霸王級寒流太可怕 全台至少60人猝死
回顧2016年1月下旬，寒流襲捲北半球，影響範圍包括東亞的中國、香港、澳門、台灣、日本、韓國 、加拿大、美國，造成不少過往少有下雪紀錄的地區降雪，在台灣就連台北市區平地都下起冰霰，且頻繁出現攝氏6度以下的低溫，全台至少有60人猝死，並造成12間學校因積雪導致的交通問題，停班停課一天。
中央氣象署也分享，2016霸王級寒流可能是許多台灣人生平至今遇過最冷的寒流，2016年1月24日觀測到的「平地」最低溫，台中以北約1至4度、彰雲嘉4至5度、南高屏5至7度、宜蘭4至5度、花蓮5至8度、台東6至10度，全台灣能維持超過10度的，只剩下恆春半島、和台東南端的大武地區。
資料來源：觀氣象看天氣
