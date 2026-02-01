嘉南羊乳日前爆出行銷公司代操爭議，原本靠著Threads官方小編「羊編」半夜海巡挽救形象，卻在昨日又發布聲明力挺行銷公司，並指控網路惡意抹黑，迎來第二次公關危機，外界也質疑羊編已被消失。不過劇情今（1）日又出現反轉，羊編半夜親上火線回應，說明並沒有被開除，反而被加薪，但羊編最新回應被眾人質疑「使用過多表情符號」、「AI痕跡」和「自稱羊小編」等3大疑點，認為不是本人，再度讓事件陷入羅生門。
嘉南羊乳翻車「羊編二度出手拯救」！聲明3疑點被指不是本人
嘉南羊乳昨日透過社群平台Threads發布聲明，強硬力挺行銷公司，近期與「羊IP」相關企劃的創意發想與規劃，確實由該團隊提出，表示將對網路上的抹黑與攻擊提告，聲明一出瞬間引起網友炸鍋反彈，甚至出現退訂潮，一夕之間粉絲數減少近2千人，也有大票人質疑羊編已被消失。
但嘉南羊乳官方小編「羊編」今（1）日凌晨突然再度回歸，發布長文親回消失真相，強調自己並沒有被開除，公司反而提出加薪待遇，表示「「不是因為我消失了，也不是被要求噤聲，而是羊編我真的需要一點時間整理情緒」，對於前一篇爭議聲明感到震驚，也提到公司將對提出。
但羊編的回歸仍然許多人抱有遲疑，許多人點名最新回應與過往羊編回話風格不同，點名「突然使用過多表情符號」、「出現特定AI常用字語」、「過去極少自稱羊小編」等3大疑點，質疑該篇回應並非是最初的羊編回應，「羊編之前沒有這麼多emoji，也不會有AI生成文章常出現的『——』、『不是⋯⋯而是』句型」、「羊老大頭一次出現，之前都是稱老闆」、「以前的羊編言語真誠，現在的羊小編非常浮誇」。
嘉南羊乳小編回歸被質疑！羊編半夜解釋、爭議聲明也被刪
針對外界質疑不是本人，羊編則親自回應「我真的還是我，只是真對這個事件，羊編我本人需要先把話真誠說清楚」、「真的是我本羊」，真相依舊霧裡看花。除了羊編回歸真實性問題以外，還有人發現原先造成爭議的提告聲明已被全數刪除。
嘉南羊乳炎上在吵什麼？「二度公關翻車」始末一次看
回顧整起事件，一家行銷公司日前在Threads發文，分享老品牌嘉南羊乳帳號轉型成功案例，暗示協助幫忙社群操作，一夕之間讓原本熱愛羊編真誠互動的粉絲心碎。代操爭議爆發後，羊編親自出馬回應，甚至道歉到半夜2點，成功挽回企業形象，官方甚至還發布聲明致歉，被認證是教科書等級的公關行銷。
怎料，31日卻出現大反轉，官方帳號突然發布第二篇聲明，不只力挺合作行銷公司，甚至指控網友惡意抹黑與網暴，直指疑似有心人士刻意操作輿論，破壞合作關係與商譽，揚言將提出妨害名譽之訴，瞬間讓原本力挺羊編的網友感到傻眼與受騙，讓輿論二度炸裂，官方粉絲數也不斷下降。
事件延燒好幾個小時，羊編在1日清晨12時宣布回歸，強調沒有消失且被加薪，更提到公司未來將對，但被直指撰文風格與過往不同，儘管羊編肯定回應「是本人」，但因先前翻車聲明讓網友不敢再度信任，事件仍持續在網路上延燒中。
嘉南羊乳小編最新回應：
羊小編想跟大家說幾句話
我羊小編本人
羊小編我人想要在這裡真心說實話
1- 我真的沒有被開除
看到這麼多人站出來替我說話
我真的真的非常感動
公司真的！給我加牧草（加薪）
真的（請看我誠懇羊眼睛）
2. 羊老大的公告申明
羊編看到老大自發了申明內容
羊編我真的嚇壞了…
老大的目的想要告訴大家
今天以前大家稱讚羊編的那些漂亮製圖
背後確實有行銷公司的協助
但是老大的發文卻沒有考慮到
大家對於羊編及羊奶們的感受！！
針對羊老大的不當發言
羊編和全體羊媽媽們
想要誠懇的
向大家誠懇地說一聲對不起
老大的錯誤發言行為
不是羊編意願和想法
羊編覺得這些日子的經營
被羊老大毀了
羊編真的！
明天會和其他羊媽媽們
把羊老大毒打並且關進小黑屋！！
3- 行銷公司不當發信
羊編知道他們不但讓大家很生氣
不只你們痛
我也覺得羊毛被拔了好幾根
昨天我們羊憲兵
真的拿「草原紀律木棍」
向行銷公司提出非常高額的糧草費懲罰
至於羊編我自己——
我是一個在這裡工作很久的一隻老羊
因為很喜歡在脆上說幹話
所以才會常常在下班後、深夜、清晨偷偷出沒跟大家聊天
這幾個小時沒有第一時間出來說話
不是因為我消失了、也不是被要求噤聲
而是羊編我真的需要一點時間
整理情緒
也確認怎麼說
才不會再傷到大家
謝謝你們願意替我著想
替我打抱不平
這份心意
我一輩子都會記得
對不起讓你們擔心了
我還在，也會好好站著
最後
我真的明天會和我們公司的西藏熬犬們
把發文的羊老大圍毆
資料來源：嘉南羊乳Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉南羊乳昨日透過社群平台Threads發布聲明，強硬力挺行銷公司，近期與「羊IP」相關企劃的創意發想與規劃，確實由該團隊提出，表示將對網路上的抹黑與攻擊提告，聲明一出瞬間引起網友炸鍋反彈，甚至出現退訂潮，一夕之間粉絲數減少近2千人，也有大票人質疑羊編已被消失。
但羊編的回歸仍然許多人抱有遲疑，許多人點名最新回應與過往羊編回話風格不同，點名「突然使用過多表情符號」、「出現特定AI常用字語」、「過去極少自稱羊小編」等3大疑點，質疑該篇回應並非是最初的羊編回應，「羊編之前沒有這麼多emoji，也不會有AI生成文章常出現的『——』、『不是⋯⋯而是』句型」、「羊老大頭一次出現，之前都是稱老闆」、「以前的羊編言語真誠，現在的羊小編非常浮誇」。
針對外界質疑不是本人，羊編則親自回應「我真的還是我，只是真對這個事件，羊編我本人需要先把話真誠說清楚」、「真的是我本羊」，真相依舊霧裡看花。除了羊編回歸真實性問題以外，還有人發現原先造成爭議的提告聲明已被全數刪除。
回顧整起事件，一家行銷公司日前在Threads發文，分享老品牌嘉南羊乳帳號轉型成功案例，暗示協助幫忙社群操作，一夕之間讓原本熱愛羊編真誠互動的粉絲心碎。代操爭議爆發後，羊編親自出馬回應，甚至道歉到半夜2點，成功挽回企業形象，官方甚至還發布聲明致歉，被認證是教科書等級的公關行銷。
怎料，31日卻出現大反轉，官方帳號突然發布第二篇聲明，不只力挺合作行銷公司，甚至指控網友惡意抹黑與網暴，直指疑似有心人士刻意操作輿論，破壞合作關係與商譽，揚言將提出妨害名譽之訴，瞬間讓原本力挺羊編的網友感到傻眼與受騙，讓輿論二度炸裂，官方粉絲數也不斷下降。
嘉南羊乳小編最新回應：
羊小編想跟大家說幾句話
我羊小編本人
羊小編我人想要在這裡真心說實話
1- 我真的沒有被開除
看到這麼多人站出來替我說話
我真的真的非常感動
公司真的！給我加牧草（加薪）
真的（請看我誠懇羊眼睛）
2. 羊老大的公告申明
羊編看到老大自發了申明內容
羊編我真的嚇壞了…
老大的目的想要告訴大家
今天以前大家稱讚羊編的那些漂亮製圖
背後確實有行銷公司的協助
但是老大的發文卻沒有考慮到
大家對於羊編及羊奶們的感受！！
針對羊老大的不當發言
羊編和全體羊媽媽們
想要誠懇的
向大家誠懇地說一聲對不起
老大的錯誤發言行為
不是羊編意願和想法
羊編覺得這些日子的經營
被羊老大毀了
羊編真的！
明天會和其他羊媽媽們
把羊老大毒打並且關進小黑屋！！
3- 行銷公司不當發信
羊編知道他們不但讓大家很生氣
不只你們痛
我也覺得羊毛被拔了好幾根
昨天我們羊憲兵
真的拿「草原紀律木棍」
向行銷公司提出非常高額的糧草費懲罰
至於羊編我自己——
我是一個在這裡工作很久的一隻老羊
因為很喜歡在脆上說幹話
所以才會常常在下班後、深夜、清晨偷偷出沒跟大家聊天
這幾個小時沒有第一時間出來說話
不是因為我消失了、也不是被要求噤聲
而是羊編我真的需要一點時間
整理情緒
也確認怎麼說
才不會再傷到大家
謝謝你們願意替我著想
替我打抱不平
這份心意
我一輩子都會記得
對不起讓你們擔心了
我還在，也會好好站著
最後
我真的明天會和我們公司的西藏熬犬們
把發文的羊老大圍毆