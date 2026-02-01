我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉南羊乳翻車「羊編二度出手拯救」！聲明3疑點被指不是本人

▲嘉南羊乳近期因為代操爭議遭炎上，原本靠著官方小編海巡道歉挽救企業形象，又因第二篇聲明再度引發公關危機。（圖/嘉南羊乳Threads）

「突然使用過多表情符號」、「出現特定AI常用字語」、「過去極少自稱羊小編」

▲嘉南羊乳羊編雖然回應並沒有被開除，但最新聲明發文風格被指與過往不同。左圖為最新回應、右圖為過去回去。（圖／嘉南羊乳Threads@rnn9063t）

羊編則親自回應「我真的還是我，只是真對這個事件，羊編我本人需要先把話真誠說清楚」、「真的是我本羊」

▲被質疑不是小編本人，羊編親自回應「我真的還是我，只是真對這個事件，羊編我本人需要先把話真誠說清楚」。（圖／嘉南羊乳Threads@rnn9063t）

▲嘉南羊乳總公司昨（31）日發出強硬力挺行銷公司的聲明，引爆社群譁然。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads@rnn9063t）

嘉南羊乳小編最新回應：