▲孫協志與夏宇童愛得相當高調，即將在2月14日舉辦婚禮。（圖／資料照）

▲孫協志（右）表示他婚禮接近過年，王仁甫（左）早就安排好家族出國，只能缺席他的喜宴。（圖／資料照）

藝人孫協志與夏宇童去年3月登記結婚，今年2月14日將補辦婚禮。日前孫協志的媽媽、資深女星孫麗鈞（花格格）出席演藝工會尾牙活動時，就被問到是否會出席，孫麗鈞尷尬表示她沒有受邀；過去曾公開反對孫協志與丁小芹交往的她，這次被問到對夏宇童的看法時，孫麗鈞態度明顯變保守，低調表示：「我沒意見，他們年輕人高興就好。」更祝福兩人早生貴子，但不生也沒關係。孫麗鈞過去因曾公開孫協志身世，痛批孫協志生父是負心漢等言論，導致孫協志處境尷尬。加上孫麗鈞也曾反對他與丁小芹交往，甚至疑似催過孫協志的前妻韓瑜早點生小孩，讓孫協志對媽媽很不理解，母子關係降至冰點。因此孫協志這次再婚夏宇童，外界都很好奇孫麗鈞是否會出席婚宴。對此，孫麗鈞28日出席演藝工會尾牙時透露自己沒有受邀，但對新媳婦沒意見，淡定回應：「他們年輕人高興就好。」同時也祝福孫協志夫婦早生貴子，但似乎又怕這句話對夏宇童造成壓力，孫麗鈞下秒立刻又說：「但是不生也是可以」，沒有想強迫他們傳宗接代。對於未邀請媽媽參加婚禮一事，孫協志昨日出席電玩活動時則回應，一定會邀請兩邊家長，否認不邀請媽媽的說法。另外，被問到婚禮上5566是否有機會合體？孫協志直白回應「不會」，因為王仁甫不在台灣，早就安排好家族出國，所以不會出席。至於禮金部分，孫協志則不想多談，認為這個話題「實在是蠻無聊的」。