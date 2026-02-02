我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏宇童（右）曬出超美婚紗照，還秀出親手畫的畫作放閃孫協志（左）。（圖／翻攝自夏宇童臉書）

孫協志和夏宇童去年3月登記結婚，今年2月14日將補辦婚禮。不過孫協志的媽媽，也是資深女星孫麗鈞（花格格）出席演藝工會尾牙時，驚吐沒有受到邀請，而過去她曾反對孫協志和丁小芹交往，孫協志和前妻韓瑜當初會離婚，也一度傳出是孫媽對這段婚姻不滿意，後來離婚孫協志經歷了一段每晚以淚洗面的日子，花了很長的時間才走出傷痛。孫協志和夏宇童將在本月14日補辦婚宴，媽媽孫麗鈞卻沒有受到邀請，事實上，在孫協志的感情中，媽媽佔了很重要的角色，當初她反對丁小芹，就連和韓瑜也疑似有婆媳問題，兩人雖都未正面回答過相關問題，但孫協志曾坦言，和韓瑜剛結婚時確實有傳宗接代的壓力，後來離婚，「孫協志」3個字對韓瑜來說一度成為禁忌話題。孫協志2010年和韓瑜因戲來電，隔年11月登記結婚，未料婚姻僅維持4年告吹，這次孫協志二婚娶回夏宇童，媽媽抱持開放態度，淡定回應：「他們年輕人高興就好。」同時也祝福孫協志夫婦早生貴子，但似乎又怕這句話對夏宇童造成壓力，孫麗鈞下秒立刻又說：「但是不生也是可以」，沒有想強迫他們傳宗接代。