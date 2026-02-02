法籍網紅「酷」2018年創立YouTube頻道「酷的夢」之後，至今累積228萬訂閱，去年還推出熱門網路節目《中文怪物》，在台灣人氣水漲船高，想不到酷昨（1）日晚間發文，表示自己的YouTube頻道被盜了。只見酷的夢YT大頭貼已消失不見，頻道累積448部作品恐全部被刪除，這讓酷焦急拍限時動態詢問網友：「有在Google工作的人嗎？好緊張，怎麼辦？」希望大家可以幫幫他。
「酷的夢」YouTube被盜 他崩潰曝釣魚手法
酷昨日晚間在IG限時動態發文，激動表示自己的YouTube被盜了，現在用Google信箱無法順利登入，讓他不知道該怎麼辦才好。酷透露自己被盜的原因，他說他收到一封email，顯示寄件者來自adobe官方帳號的，內容提到在歐美國家擁有4億訂閱的YouTuber「MrBeast」想找其他創作者一起合作拍片。
酷看到adobe帳號旁邊有藍色勾勾，以為是經過官方認證的真實帳號，不疑有他就點了進去，並配合網站操作，輸入自己的信箱和收到的驗證碼，沒想到就因此失去YouTube控制權。這讓他崩潰標記MrBeast以及adobe的IG帳號，憤怒詢問：「你們在幹嘛？」但這應該是詐騙集團的釣魚手法，MrBeast、adobe只是被冒名。
「酷的夢」累積448部作品 點閱破5億心血恐遭刪除
酷擔心其他創作者跟他一樣受害，還特別警告大家：「YT朋友們，有收到不要點進去」。目前查看「酷的夢」YouTube，已經看不到大頭貼，但相關影片還在。不過粉絲都很擔心詐騙集團把酷的心血刪光，如果酷之前沒有全部備份，那麼這些累積5.7億點閱的448部影片恐怕都會消失，情況相當危急。
酷去年推出《中文怪物》 頻道訂閱破200萬
酷是31歲的法籍網紅，曾在韓國念書，2017年來到台灣生活，隔年轉行當全職YouTuber，認真經營頻道2年後，2020年訂閱人數就破百萬。酷也因為積極拍片推廣台灣美食，2023年拿到中華民國永久居留證；去年他更推出中文競賽節目《中文怪物》，掀起百萬人次觀看，酷的訂閱數也因此突破200萬，成績驚人。
資料來源：酷的夢IG
