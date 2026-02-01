引進合約總價值約3400萬美元（約合新台幣10.7億元）的優質戰力3人組拉蒙德（Andre Drummond）、烏布雷（Kelly Oubre Jr.）、格萊姆斯（Quentin Grimes）

▲76人目前對送走中鋒德拉蒙德抱持開放態度，側翼悍將烏布雷與後衛格萊姆斯也可能出現在交易名單中。（圖／美聯社／達志影像）

湖人管理層仍未將艾頓視為禁區的「長期解答」

▲NBA內幕記者Jake Fischer透露，湖人管理層仍未將艾頓視為禁區的「長期解答」。（圖／美聯社／達志影像）

合計超過4000萬美元的到期合約，足以匹配任何交易薪資

▲湖人目前手握八村壘（Rui Hachimura, 1820萬）、文森特（Gabe Vincent, 1150萬）與克萊柏（Maxi Kleber, 1100萬）等合計超過4000萬美元的到期合約。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入最後倒數，洛杉磯湖人隊總經理佩林卡（Rob Pelinka）正積極在市場上尋求買家。根據《Lake Show Life》與多位資深記者報導，湖人隊被敦促與費城76人隊達成協議，，以同時解決側翼深度與禁區保護兩大難題。根據ESPN的Tim Bontemps 和 Brian Windhorst報道，總經理 Rob Pelinka 也在市場上尋找前場球員進行升級，籃框保護正變得越來越迫切。幾位可能的目標球員，包括克拉克斯頓（Nic Claxton）、米西（Yves Missi）和理查茲（ Nick Richard）。費城76人隊隨隊記者Keith Pompey指出，。專欄作家Svyatoslav Rovenchuk分析，這三人能為湖人帶來「一石二鳥」的效果：🏀德拉蒙德（Andre Drummond）： 提供穩定的籃板與禁區護框能力，緩解先發中鋒的體能壓力。🏀烏布雷（Kelly Oubre Jr.）： 本季場均14.0分並投出生涯新高的36.5%三分命中率，其防守對位多樣性是目前3-and-D市場上的稀缺資源。🏀格萊姆斯（Quentin Grimes）： 具備優異的外線投射與防守拼勁，能進一步加深後場輪替。：烏布雷處於合約最後一年，本季薪資830萬美元；德拉蒙德是到期合約，本季薪資500萬美元；格萊姆斯也是到期合約，本季薪資870萬美元。 由於這三人的合約都即將到期，對於希望在2026年夏季保持薪資彈性的湖人隊而言，是低風險且高報酬的補強選擇。儘管先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）在日前對陣巫師的比賽中砍下28分、13籃板與3阻攻，但NBA內幕記者Jake Fischer透露，。引進德拉蒙德能為禁區防守提供保險，避免在關鍵季後賽中出現戰力斷層。湖人目前手握八村壘（Rui Hachimura, 1820萬）、文森特（Gabe Vincent, 1150萬）與克萊柏（Maxi Kleber, 1100萬）等。此外，佩林卡正研議透過交易2031年或2032年的首輪籤來換取更多未來的資產，以增加談判籌碼。這場圍繞著76人三人組與湖人季後賽野心的交易大戰，預計將在交易截止日前見分曉。