中央氣象署表示，今（1）日華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，台中以北有較大雨勢發生機會，低溫下探13度，下周一至下周二清晨水氣仍多，不過雨勢縮減至迎風面有雨，下周二白天起氣溫回升，不過下周六（7日）又有鋒面通過及另一大陸冷氣團南下，中部以北、宜花天氣明顯轉冷，其他地區晚起轉冷。
今天天氣：今日外出要帶傘！全台陷濕冷地獄
氣象署預報指出，今（1）日華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及臺中以北山區有局部較大雨勢，其他地區也都有局部降雨機率，外出請攜帶雨具備用。
各地氣溫下降，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷，夜晚清晨中南部及花東低溫約14至18度，白天高溫約19至25度。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖
明天天氣：下周一雨勢漸緩！下周二氣溫回升
下周一至下周二清晨水氣仍多，不過雨區逐漸縮減至迎風面地區，包括基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有短暫雨，北部、花東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨，南部平地為多雲。下周二白天東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周二白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北部高溫回升至20度以上，其他地區溫度約20度至24度，中南部會更暖。
一周天氣：短暫好天氣！週末冷氣團再影響
氣象署預報指出，下周三至周五各地為多雲到晴，僅台東、恆春半島有零星短暫雨。
下周五（6日）晚起又有鋒面接近，北部、宜蘭及花蓮開始降雨；下周六（7日）有另一波鋒面通過，以及大陸冷氣團南下，中部以北、宜花天氣明顯轉冷，其他地區晚起轉冷，東部地區轉為有零星短暫雨，其中基隆北海岸、桃園以北、宜蘭雨勢較明顯。
資料來源：中央氣象署
