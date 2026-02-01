我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為了不浪費當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的巔峰末段，勇士隊已端出包含多達4枚首輪選秀籤包裹。（圖／取自金州勇士X）

▲湖人目前籌碼有限，但若等到今夏，他們將能動用包含選秀新星與3枚首輪籤的包裹。（圖／美聯社／達志影像）

全NBA美國職籃（National Basketball Association）目前最熱門的話題，莫過於密爾瓦基公鹿隊已正式開始傾聽有關超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易報價。這項重磅消息引發各界豪強瘋搶，其中金州勇士隊被認為是最具侵略性的追逐者，希望能搶在2月5日交易截止日前達成協議。根據《NBC Sports》記者Kurt Helin報導，雖然公鹿隊目前傾向於保持耐心，甚至不排除將交易大戲延續到今年夏天，但勇士隊正全力推動在截止日前成交。Helin指出勇士隊深知，若拖到休賽季，熱火與尼克等隊將有更多選秀資產可用，競爭將更趨白熱化。甚至連洛杉磯湖人隊都在今年夏天會有3枚首輪選秀權可以用，所以變數將會更多。為了不浪費當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的巔峰末段，勇士隊已端出包含多達4枚首輪選秀籤、潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）、波齊姆斯基（Brandin Podziemski），並預計透過吉米·巴特勒（Jimmy Butler）的高額合約達成薪資對等。勇士老闆拉科布（Joe Lacob）據傳是安戴托昆波的超級粉絲，願意為此「透支未來」。布魯克林籃網隊總管馬克斯（Sean Marks）多年來一直將字母哥視為球隊重建後的潛在目標。報導指出，籃網目前手中握有10枚可交易的首輪選秀權，並能提供如波特（Michael Porter Jr.）、克拉克斯頓（Nic Claxton）等戰力，這足以讓他們在報價大賽中脫穎而出。籃網計畫在下個賽季結束重建並重新贏球，「字母哥」無疑是最佳的核心人選。《The Ringer》記者霍華德·貝克（Howard Beck）透露，湖人隊也是阿德托昆博感興趣的下家。雖然湖人目前籌碼有限，但若等到今夏，他們將能動用包含選秀新星與3枚首輪籤的包裹，甚至涉及里夫斯（Austin Reaves）的交易。另一方面，費城76人雖然也在觀望，但據傳總管莫雷（Daryl Morey）已明確表態，絕不會在交易中送出表現亮眼的超新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe），這可能讓76人在競爭中落後。字母哥目前因小腿傷勢缺陣，這讓公鹿隊有更多空間可以觀望。公鹿總管霍斯特（Jon Horst）目前並不急於扣動扳機，若現階段沒有「無法拒絕」的史詩級報價，公鹿傾向於等到夏季選秀順位出爐後再做決定，屆時不僅能評估2026年選秀大年的價值，也能爭取更多球隊參與競標。