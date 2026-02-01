我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若喬科維奇奪冠，他將拿下生涯第25座大滿貫，超越傳奇女將考特（Margaret Court），成為男女網壇史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）

▲世界排名第1的艾卡拉茲在四強賽經歷了5小時27分鐘的馬拉松大戰才晉級，體能復原將是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

2026澳洲網球公開賽（Australian Open）男單決賽將於今（2）日上演夢幻對決，由38歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）對上22歲的世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。這場比賽不僅是世代交鋒，更是多項歷史紀錄的關鍵戰。剛退役滿一年的西班牙球王納達爾（Rafael Nadal）重返墨爾本公園觀賽，並在賽前親自給出了他支持的答案。身為喬科維奇的老對手，納達爾對於這位38歲的戰友仍能在頂尖賽場奮戰表示由衷敬佩。「這是一個展現承諾與韌性的正面典範，」Nadal表示，「顯然Novak已不在巔峰期，但他在這個年紀仍具備極強的競爭力，這令人非常尊敬。」當被問及在決賽中支持誰時，納達爾坦言：「如果Novak贏了，我會為他感到高興，因為在他職業生涯的這個階段能達成這樣的成就簡直是壯舉。但是，如果我必須選擇支持一個人，我覺得我必須支持Carlos（艾卡拉茲）。」目前世界排名第4的喬科維奇，在四強戰中以五盤激戰擊退了尋求衛冕的辛納（Jannik Sinner）。他在賽後表示，外界的質疑是他持續前進的動力：「過去幾年有很多專家急著想讓我退役，我要感謝他們，因為這給了我證明他們錯了的力量與動力。」若喬科維奇奪冠，他將拿下生涯第25座大滿貫，超越傳奇女將考特（Margaret Court），成為男女網壇史上第一人。同時他也會是史上最年長大滿貫冠軍，以38歲又255天之齡，打破羅斯威爾（Ken Rosewall）的紀錄，並擴大他在澳網決賽10戰10勝的完美不敗紀錄，摘下第11座澳網金盃。世界排名第1的艾卡拉茲在四強賽經歷了5小時27分鐘的馬拉松大戰才晉級，體能復原將是關鍵。若他能擊敗喬科維奇奪下首座澳網冠軍，他將達成「生涯全滿貫」，成為史上第9位、且是史上最年輕（22歲又272天）在四大滿貫賽皆曾奪冠的球員，他也將會是史上首位在23歲前就擁有7座大滿貫頭銜的男球員。雖然雙方生涯交手紀錄由喬科維奇以5勝4敗微幅領先，但在大滿貫決賽的交手中，艾卡拉茲曾兩度在溫網決賽擊敗喬科維奇。針對年齡差距，喬科維奇幽默表示：「他比我年輕15、16歲，從生物學上來說，他恢復起來肯定更容易，但我仍期待這場戰鬥。」這場歷史性的決賽將於當地時間周日晚上7點30分（台灣時間下午4點30分）在羅德·拉沃球場開打。