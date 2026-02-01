我是廣告 請繼續往下閱讀

在今（31）日舉行的2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）女單決賽中，哈薩克名將艾蓮娜·芮芭奇娜（Elena Rybakina）成功擊敗球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）奪冠。這位出生於莫斯科、代表哈薩克出賽的明星球員，其職業生涯的成功除了自身的努力，更離不開背後強大的財務支持與一位頗具爭議的教練團隊。在芮芭奇娜的球員包廂中，一位重量級人物引發關注，他就是哈薩克網球協會主席布拉特·烏特穆拉托夫（Bulat Utemuratov）。根據《富比士》報導，這位實力雄厚的商人個人淨資產高達37億美元（約合新台幣1170億元）。芮芭奇娜回憶道，當年她剛完成學業，正處於要前往美國大學唸書或繼續職業網球之路的十字路口。當時在財務上面臨巨大困難，哈薩克網協適時伸出援手。「他們相信我，這基本上就是我們找到彼此的方式，」芮芭奇娜表示。這場從俄羅斯轉籍哈薩克的變革，被認為是烏特穆拉托夫推動哈薩克網球國際化的最成功投資。除了強大的財務背景，芮芭奇娜的教練斯特凡諾·武科夫（Stefano Vukov）也是媒體關注的焦點。去年此時，武科夫因涉嫌違反WTA行為準則遭到暫時禁賽。據悉，他曾被控對球員有嚴厲且具侮辱性的行為，雖然他本人對此予以否認。更有報導指出，武科夫在被禁賽期間曾瘋狂撥打超過100通電話，並傳送大量簡訊試圖說服芮芭奇娜。儘管爭議不斷，芮芭奇娜始終堅定捍衛她的教練，多次公開強調「他從未虐待過我」。去年8月禁賽令解除後，武科夫正式重返團隊，並在此次澳網見證了芮芭奇娜的奪冠時刻。除了場外的紛擾，芮芭奇娜在場上展現的「冰冷」風格也被視為她的致勝法寶。在準決賽被她擊敗的美國名將佩古拉（Jessica Pegula）形容芮芭奇娜「冷靜如黃瓜（Cool as a cucumber）」。佩古拉表示：「她總是很放鬆，完全不給對手任何情緒反饋。你無法判斷她是沮喪還是興奮，這在當今網壇是非常強大的優勢。」身高184公分的芮芭奇娜在此次賽事中發出了驚人的47記Ace，位居所有女將之首。這場決賽對她而言也是一場完美的復仇，彌補了三年前在墨爾本決賽輸給莎巴蓮卡的遺憾。