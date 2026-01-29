我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）男單八強賽發生戲劇性轉折。爭取第11座澳網冠軍的塞爾維亞球星諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）在落後兩盤的絕境下，因義大利新星洛倫佐·穆塞蒂（Lorenzo Musetti）受傷被迫退賽，驚險獲得準決賽門票。喬科維奇賽後謙虛坦言自己「本該回家了」，並表示今晚要加倍祈禱以感謝這份運氣。本場比賽前半段，23歲的穆塞蒂展現了生涯巔峰狀態。他在底線對抽中完全壓制喬科維奇，不僅腳步迅速，更以多變的擊球與精彩的穿越球破解了喬科維奇試圖主動上網截擊的策略。穆塞蒂以6：4、6：3連拿兩盤，眼看就要在拉沃球場（Rod Laver Arena）寫下生涯最偉大的勝利。然而，這場原本可能成為冷門的戰役卻因傷病畫下句點。穆塞蒂在第三盤初感到右大腿嚴重不適，經醫療暫停處理後仍無法正常移動，最終在第三盤1-3落後時，含淚走向網前宣布棄賽。這讓他成為公開賽年代以來，首位在滿貫賽八強賽領先兩盤卻因傷退賽的球員。「我真的不知道該說什麼，只為他感到非常難過。他是今天打得更好的一方，我今晚本該收拾行李回家了。」喬科維奇在賽後採訪中展現大將之風，稱讚穆塞蒂才是實質上的勝者，並祝福對方早日康復。事實上，喬科維奇本屆澳網的晉級之路充滿「運氣」。他在第四輪曾因16號種子門希克（Jakub Mensik）賽前退賽（Walkover）直接晉級，如今又在八強賽死裡逃生。面對這份幸運，喬科維奇感性地說：「今晚我要加倍祈禱，並向神表達感激，感謝再次給我這份機會。」喬科維奇雖然驚險晉級，但他在比賽過程中也一度受到腳部水泡困擾並接受治療。他在前兩盤出現了多達40次非受迫性失誤，狀態並非巔峰。接下來，喬科維奇將在四強賽迎戰現任世界第二、衛冕冠軍詹尼克·辛納（Jannik Sinner）。辛納在八強賽以直落三輕取美國好手謝爾頓（Ben Shelton），且在近期的交手紀錄中對喬科維奇取得領先優勢。這場老牌球王與新世代領軍人物的對決，無疑將是本屆澳網最受矚目的賽事。