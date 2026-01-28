我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年澳洲網球公開賽女雙8強賽，尋求延續近年穩定表現的台拉組合最終未能突破強敵防線。比賽開局，台拉組合在發球端始終難以建立優勢，首盤僅成功保住1個發球局，其餘多次遭對手搶攻。相較之下，對手在一發成功率與接發球壓迫性上明顯佔上風，使台拉組合迅速陷入被動，首盤以1：6告終。第2盤戰局一度呈現拉鋸。台拉組合開盤雖再度遭破發、以0：3落後，但隨著底線穩定度提升，失誤數逐漸下降，謝淑薇的高吊球與前場調度開始發揮牽制效果，第5局成功回破，將比賽節奏重新拉回，並將盤勢拖進搶七決勝。關鍵搶七局中，雙方互有失誤，但發球穩定度成為分水嶺。台拉組合在關鍵時刻出現雙發失誤，讓對手率先取得領先優勢，即便一度追平比分，仍未能在最後關頭守住關鍵分，最終以5：7讓出搶七，也結束本場賽事。同日另一場女雙8強賽事，台灣選手吳芳嫺與日本搭檔穗積繪莉，在先拿首盤後遭對手調整節奏，最終以6：4、4：6、3：6敗給比利時Elise Mertens／中國張帥，同樣止步8強，台灣女雙選手本屆澳網賽程也在此告一段落。