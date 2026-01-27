我是廣告 請繼續往下閱讀

現任世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）離寫下歷史僅一步之遙！今（27）日舉行的澳洲網球公開賽（Australian Open）男單8強賽，這位年僅22歲的西班牙天王展現了令人窒息的宰制力，以7：5、6：2、6：1直落三擊潰地主希望、世界排名第6的德米瑙爾（Alex de Minaur），生涯首度闖進澳網4強，這場勝利也讓他距離完成網球界至高榮耀「生涯全滿貫」只差最後兩場勝利。面對Rod Laver Arena滿場地主觀眾的加油聲，以及試圖用快節奏進攻突圍的德米瑙爾，艾卡拉茲再次證明了自己為何是當今網壇的霸主。雖然首盤一度遭遇亂流，讓德米瑙爾從0：3落後一路追趕至5：5平手，但艾卡拉茲隨即穩住陣腳。「德米瑙爾總是會讓你打得很急躁，你很想用力擊球，但在對付他時這幾乎是不可能的，」艾卡拉茲賽後受訪時透露首盤的關鍵轉折，「在被追平後，我告訴自己要冷靜下來，在心理上稍微喘口氣，保持耐心直到比賽結束。」調整心態後的球王勢不可擋，在後兩盤徹底摧毀了對手的防線，整場比賽僅耗時2小時15分。本屆澳網至今，艾卡拉茲仍保持著「一盤未失」的完美金身。這場勝利也讓艾卡拉茲將他與德米瑙爾的對戰紀錄改寫為一面倒的6勝0敗。自2022年雙方首次交手以來，這位澳洲一哥在艾卡拉茲面前僅拿過2盤，儼然成為球王拍下的最佳祭品。年僅22歲的艾卡拉茲正力拚個人生涯第7座大滿貫金盃，若能順利在墨爾本封王，他將成為公開化年代以來，第6位完成「生涯全滿貫」的男子球員，加入阿格西（Andre Agassi）、費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）與拉沃（Rod Laver）等傳奇行列。晉級4強後，艾卡拉茲下一輪的對手將是稍早擊敗美國新星的德國巨人茲維列夫（Alexander Zverev），這將是一場復仇之戰，因為在2024年的澳網8強賽中，正是茲維列夫以四盤擊碎了艾卡拉茲的晉級美夢。