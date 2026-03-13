我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立院黨團前副主任楊寶楨在2024年2月請辭後，去年6月被延攬加入新竹市府擔任發言人，沒想到她在任職短短9個月後默默以「另有規畫安排」為由離職。對此，楊寶楨今（13）日表示，昨天已跑完程序，將在3月16日正式從市府離職，即將返鄉回到台中，也期待未來有為家鄉服務的機會。楊寶楨在去年6月接任新竹市府發言人，負責媒體溝通與市政宣傳，也順利挺過726罷免新竹市長高虹安，並經常與副市長邱臣遠一同錄網路節目，宣傳政績。楊寶楨今日臉書發文證實，「謝謝風城竹市的美好，我即將『登出』這座城市啦；昨天已跑完程序，將在3/16正式從市府離職。特別感謝高虹安市長和邱臣遠副市長，讓我有機會到新竹市政府服務，協助進行市政宣傳，也能在公務體系有所歷練。」楊寶楨表示，她即將返鄉回到台中，家人在哪、家鄉就在那，也期待未來有為家鄉服務的機會。