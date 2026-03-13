我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卓榮泰今天釋出赴日單據，包機費為208萬。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰日前以「私人行程」的名義，赴日本觀看世界棒球經典賽，面對在野黨窮追猛打，卓今（13）日現身出示相關單據，包含遊覽車車資付日幣20萬、比賽門票共台幣18500元，包機費用則為208萬。卓榮泰赴日觀賞中華隊球賽風波延燒，他上午在行政院特別說明此事，直呼「國民黨委員刻意要把我說成公務行程，是何居心？就算是公務行程，用自費有錯嗎？」他強調，這是私人行程，用公費的話，這事大概無法解釋，「這是一個私人行程，看球以外的事情，我無所評論，也不需要交代」。卓榮泰提到，即便是私人行程，但院內跟機場之間難道不需要聯繫嗎？去機場開會就叫公務，行政院長是列管人員，私人行程要出國都要寫公文，「難道公文一出去就叫公務行程？也不是吧？維安上的考量並非我願意」。卓榮泰接著拿出4份單據，包含球賽門票共新台幣18500元，由他名字匯出去，受款人為中華職棒大聯盟、當日遊覽車車資日幣20萬，當天直接付給司機、包機費用208萬以及日幣換匯的水單22萬元日圓，新台幣為4萬5122元。卓榮泰也點名藍委徐巧芯、林沛祥，並談到若可以報公帳，他明天請秘書長去幫忙報帳，這錢他就能拿回來。