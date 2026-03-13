我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潤泰集團總裁尹衍樑（圖）昔日出錢出力挺 Gogoro，如今卻因幫陸學森作保慘揹 1.5 億爛帳，氣得動員律師團跨海提告追債。（圖／NOWNEWS資料照）

曾經帶領 Gogoro 掀起台灣電動機車熱潮的創辦人陸學森，如今竟爆出欠債落跑的震撼彈！據報導，陸學森積欠高達 1.5 億元新台幣的貸款本息且下落不明。當初幫他作保的潤泰集團總裁尹衍樑被迫吞下這筆爛帳，一怒之下動員律師團跨海告上美國法院，全面追查他的海外資產。隨著風波擴大，陸學森身邊的「神祕老婆」與昔日愛將們的現況也成為熱搜焦點。根據《民報》報導，這筆鉅額債務源自 2017 年，當時陸學森借款認購 Gogoro 股票，由大股東尹衍樑擔任連帶保證人。沒想到貸款到期後，已經請辭的陸學森卻人間蒸發，讓尹衍樑無奈代償約 1.5 億元。不甘被老友背叛的尹衍樑，立刻向紐約法院聲請跨境取證，鎖定美國多家金融機構，就是要揪出陸學森的資金流向防脫產。隨著陸學森失聯，根據過往媒體報導，被外界視為他事業與生活緊密伴侶的「神祕女總管」粘文玲也再度引起討論。一路跟隨他創業的粘文玲，曾在 Gogoro 上市時被揭露持股甚至高過陸學森，在公司內部更被私下稱為「老闆娘」。這對昔日身價數十億的創業搭檔，如今的行蹤成了最大謎團。陸學森的跌落神壇，也讓人想起曾被他告上法院的昔日愛將、Gogoro 前首席馬達大師林松慶。林松慶當年離職創業時，就曾痛批陸學森的強勢作風「對不起消費者」，如今看來格外諷刺，也慶幸自己早已切割。而 Gogoro 目前的現況，則交由新任執行長姜家煒一肩扛起。他成功爭取大股東 25 億元增資，正努力帶領這家台灣電動機車龍頭走出前人留下的虧損泥淖。針對前老總的私人債務風波，Gogoro 官方則低調回應，強調這與公司營運無關，不作進一步評論。