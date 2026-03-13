我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前因「私人行程」包機赴日惹議，雖成就一大外交突破，仍遭藍營狠狠質疑公器私用。對此，日本神戶市議員上畠（讀音資）寛弘昨（12）日暖曬和卓榮泰的合照表示力挺，更提到盼望未來「應該實現日本首相與台灣總統能夠堂堂正正互相往來的關係」，讓台灣網友大為感動，卓榮泰也大方回應：「歡迎再度來台訪問」。上畠寛弘昨在Threads上發文指出，關於卓榮泰訪問日本一事，日本政府當然充分理解卓榮泰閣下在台灣是相當於首相的重要人物。像這樣的重要人物，即使是以觀看體育比賽為理由訪日，他認為也應該被視為值得歡迎且非常好的事情。上畠寛弘更表示，在日本的主權之下，能夠實現讓台灣政府行政院長這樣的重要職位人物入境日本，本身也象徵著日台關係正在穩定向前發展。台灣政府高層人士能夠訪問日本，對於進一步提升日台關係具有非常重要的意義。上畠寛弘說，他認為未來應該實現日本首相與台灣總統能夠堂堂正正互相往來的關係。另外，他至今已經3次與卓榮泰閣下會面，對此感到非常榮幸。而針對上畠寛弘上述發言，卓榮泰也現身留言回應：「歡迎Uehada議員閣下再度來台灣訪問。」