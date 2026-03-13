我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）終於發聲，放話向美國、以色列復仇，威脅繼續關閉荷姆茲海峽且不排除開闢新戰線，不只國際油價再度回升至每桶100美元，美股週四亦明顯受壓，主要指數收盤盡墨，道瓊工業指數更重摔739點。綜合《CNBC》等外媒報導，隨著中東衝突升級，波斯灣陸續有外國船隻或油輪遇襲，儘管美軍擊沉多艘伊朗的佈雷船，保險公司Chubb也為美國政府主導的一項計劃擔任承保方，為試圖穿越荷姆茲海峽的船隻提供保險，但該海峽的交通運輸實際上已陷入停滯。Vital Knowledge的克里薩富利（Adam Crisafulli）警告，伊朗在波灣地區製造經濟混亂的策略正在奏效，雖然美國和以色列擁有軍事優勢，能削弱伊朗的核武計劃，但德黑蘭的強硬派政權根基穩固，他們目前似乎是打算利用石油危機打擊川普。金融服務與銀行控股公司「Ameriprise」的首席市場策略師（Anthony Saglimbene）也表示，如果因為中東局勢的發展，導致能源成本和油價持續上漲或居高不下，不排除會影響消費者信心，並在期中選舉臨近之際，將川普政府處理問題的能力質疑推到風口浪尖。12日收盤，美股道瓊工業指數重挫739.42點或1.56%，報46677.85點；標普500指數跌103.18點或1.52%，收6672.62點；那斯達克指數下挫404.15點或1.78%，收22311.98點；費城半導體指數則摔271.39點或3.43%，收7643.17點。油價部分，當天西德州中級（WTI）期油漲幅高達9.72% ，每桶報95.73美元；布蘭特原油（Brent Crude）也狂飆約9.22%，每桶報100.46美元。