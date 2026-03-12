我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當天聚餐結束後，大谷翔平也有在IG發出全隊大合照。（圖／大谷翔平IG@shoheiohtani）

▲大谷翔平雖然是世界級球星，但為人超有親和力，這次擔任日本隊長更展現出領導風範。（圖／記者葉政勳攝）

為了迎戰2026世界棒球經典賽（WBC），本月1日日本隊（侍Japan）全體成員在開賽前，特地到大阪燒肉名店「明月館 上本町本店」舉行誓師大會。席間大谷翔平竟當眾「坑」了學長一把，大喊要前輩買單，引發球迷熱議；其實這看似「沒禮貌」的行為，背後藏著大谷為了團結球隊、保留學長面子的細膩心思。而當晚高達157萬日圓（約台幣31.5萬元）的帳單，最後真的由大學長菅野智之買單。據日本媒體《Smart FLASH》報導，當晚日本隊30名球員與工作人員齊聚一堂。正當大家看著菜單猶豫不決時，大谷翔平突然發揮調皮本色，用開朗的聲音向全場宣告：「此話一出，現場緊張的氣氛瞬間被笑聲取代，隨後這群體格壯碩的棒球好手們在「大谷領軍」下開啟大胃王模式。根據相關人士透露，當晚總帳單金額高達157萬日圓。而這筆巨款，最終確實由當時隊上最年長、效力於科羅拉多落磯隊的投手菅野智之全額支付。許多球迷因此好奇，大谷翔平身為史上最高薪運動員，平均年薪高達7000萬美元（約22億台幣），為何要在大阪場讓學長買單？事實上，這正是大谷展現「後輩力」的高情商表現，日媒認為他此舉背後有2個目的。，本次日本隊陣中有13名年輕球員是首次入選國家隊，大谷深知如果自己表現得太過客氣或嚴肅，年輕隊友會更有距離感。因此他故意扮演「愛鬧學長的調皮後輩」，成功讓大家放鬆心情，加上大谷其實2月26日才加入集訓，他想趕快跟大家打成一片，才能提升凝聚力。。在日本文化中，由最年長的前輩請客是傳統，大谷刻意不以「有錢人」自居，而是回歸「學弟」身分，給足了36歲前輩菅野智之展現大哥風範的機會，這招小心機其實超級暖。另外，當天聚會現場有球迷目擊，大谷進出餐廳時確實排場比其他人大，有4位保鑣護送，但搞笑的是，想必大谷也有些無奈，但他確實是球隊的核心人物，多點保護措施也很正常。