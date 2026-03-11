我是廣告 請繼續往下閱讀

美中台關係備受關注，美國總統川普祭出關稅新政、賴政府多次談判，另方面，國民黨主席鄭麗文積極促成「鄭習會」、擋下1.25兆軍購案；根據TVBS民調中心今（10）日公布民調顯示，認為國民黨親美的比例為26%，48%認為國民黨反美；高達82%認為民進黨親美，只有5%認為民進黨是反美；24%認為民眾黨親美，42%認為民眾黨反美，而77%民眾認為親美對台灣重要，親中對台灣重要的比例為47%。TVBS民調中心針對民進黨、國民黨及民眾黨，進行整體滿意度調查，民眾認為國內三個主要政黨是否親美？調查發現，高達82%認為民進黨親美，只有5%認為民進黨是反美；認為國民黨親美的比例為26%，48%認為國民黨反美，10%認為不親美也不反美；24%認為民眾黨親美，42%認為民眾黨反美，認為民眾黨不親美也不反美的比例為10%，另外 24%沒意見。美中競爭引發台灣是否應在美中選邊，如何處理與美國、大陸之間關係等爭議。除了政黨的立場態度外，本次調查也詢問民眾對台灣跟美國及中國大陸關係的看法。調查結果顯示，77%民眾認為親美對台灣重要，只有13%認為不重要，10%沒有意見。而認為親中對台灣重要的比例為47%，認為不重要的比例為39%，民眾看法較為分歧，13%沒有意見。本次民調中心公布最新調查自日至晚間進行，對象為歲以上台灣民眾。調查採用市話、手機併用之雙底冊抽樣，由人員進行電話訪問，共成功取得有效樣本（包含市話位、手機位）；在信心水準下，抽樣誤差控制在個百分點以內，本次調查經費來源為