▲許雅鈞（下左1）被爆為了取信女粉絲，居然曝光大S（上左2）出殯當日拍攝的照片。（圖／黃春梅臉書）

女星大S（徐熙媛）去年2月過世，小S（徐熙娣）經歷喪姊之痛陷入低潮，許雅鈞成了她的最大精神支柱。但如今許雅鈞卻被爆料，私下搭訕一名喜歡大小S的20歲正妹女粉絲，還約對方見面，甚至為了自證身分，不惜公開大S出殯的照片，並叮囑女粉絲：「這是送大S的最後一天，千萬不要傳出去給任何人」。據《鏡週刊》報導，許雅鈞與該女粉絲的互動會曝光是因為女粉絲在收到大S的出殯照後，將自己與許雅鈞的對話截圖放到ASOS粉絲群組討論，一方面是想炫耀，一方面也是想請別人鑑定真偽，沒想到此舉讓許雅鈞花心行為流出，讓許雅鈞氣憤不已，怒罵女粉絲：「妳完全不可靠，拉黑了！」而許雅鈞與女粉絲的對話內容相當主動，當她得知女粉絲是在北京攻讀法律的台北人後，就約對方回台時一起吃飯，或是他去北京再去找她，還表示自己的妹妹與媽媽都是律師，想藉此拉近與女粉絲的關係。女粉絲當時則興奮回覆：「我感覺像做夢一樣，追星追到姐姐的老公主動留言了」。針對私約女粉絲、洩漏大S出殯照片一事，許雅鈞目前並未給出回應。此事也讓人連帶想起他過去流連夜店的過往，甚至大S前夫汪小菲也曾爆料過，許雅鈞用小S的錢買上海豪宅，還去樓下的會所「找姑娘」。不過先前對於老公的花心爭議，小S一貫抱持大方、相信老公的態度，還曾在節目開玩笑說肉體出軌不算什麼，這次不知是否也會力挺許雅鈞。