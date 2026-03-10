我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）一戰封神的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）目前效力於克里夫蘭守護者隊，在結束中華隊的經典賽征程後，其表現已引起大聯盟母隊的高度關注。守護者總教練沃特（Stephen Vogt）今日在春訓基地受訪時，特別談及費爾柴德的動向，並對其在國際賽展現的戰力表示肯定。費爾柴德今年以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加入守護者，正處於爭取開季名單的關鍵卡位期。儘管職棒生涯已效力過7支球隊，但他仍毅然接受中華隊徵召。沃特坦言，雖然自己並未全程緊盯賽事，但透過隊內同仁的關注，他對費爾柴德的表現已有掌握。「我們看到了費爾柴德展現的力量，守備表現也很好，」沃特肯定地表示。他指出，費爾柴德在經典賽多次擊出關鍵安打，這份競爭力讓教練團印象深刻。關於費仔何時重返守護者隊，沃特預期應該在本週末就會看到他與澳洲狀元郎巴札納（Travis Bazzana）出現在春訓基地。不過，考量到從亞洲返美的長途飛行與時差，沃特強調：「我們會確保他們100%準備好再回到陣中。」對於費爾柴德回歸後的定位，沃特已有初步規劃。他表示接下來將觀察這塊「拼圖」如何放入團隊，並給予正面承諾：「等他回到隊上，會在之後的比賽盡量安排給他更多打席。」這對正力拼重返大聯盟名單的費爾柴德而言，無疑是一劑強心針。費爾柴德過去5年的大聯盟之路走得並不順遂，去年更頻繁更換球隊。然而，本次代表中華隊所展現的穩定攻守，不僅贏得台灣球迷的掌聲，更成功讓守護者教頭注意到他的存在。隨著春訓進入後半段，費爾柴德將帶著這股實戰手感，全力爭取留在守護者隊開季26人名單的機會。