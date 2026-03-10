我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）B組預賽今（10）日上演「生存之戰」，由英國對決巴西。巴西最終以1：8不敵英國，吞下4連敗以分組墊底收場，確定下屆要從資格賽出發。不過巴西隊先發投手、效力於日本社會人球隊YAMAHA的22歲左投澤山優介，在世界舞台上投出比肩前田健太的表現，成為本場比賽巴西陣中最亮眼的存在。澤山優介今日對陣英國，主投4局僅被敲出2支安打，送出3次三振、1次四壞球保送，展現極強的壓制力。加上他7日對戰義大利同樣繳出4局無失分的成績，本屆賽事合計8局投球「0自責分」，表現驚為天人。根據大聯盟數據專家朗斯（Sarah Langs）指出，澤山優介成為自2017年美國隊名投史卓曼（Marcus Stroman）後，近兩屆唯一能達成「連兩場先發4局以上且無失分」紀錄的投手，隊史紀錄更僅次於2013年日本隊名投前田健太。身高187公分的澤山優介擁有極佳的身體素質，今日最快球速來到92.9英里（約150公里）。他在首局就正面對決洋基隊球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），順利解決對手，全場讓這位大聯盟重砲對他2打數掛零。澤山優介出生於日本濱松市，父親是日裔巴西人，母親是日本人，目前效力於日本YAMAHA棒球隊，今年已經是他入社的第5年。他曾多次代表巴西隊參加國際賽，但這是他首度踏上經典賽正賽舞台。雖然巴西隊整體戰力不敵擁有大聯盟球員的英國，但澤山優介的頂尖身手，已讓他成為今年職棒選秀會上不容忽視的強大戰力。比賽戰況方面，雙方前4局陷入投手戰，巴西隊在5局上先馳得點取得1：0領先。然而英國隊隨即在5局下展開反撲，靠著陽春砲扳平比分，並結合保送與雙盜壘戰術單局猛攻3分反超。隨後英國隊在6、7、8局連連得分，洋基球星奇澤姆終場貢獻雙安、3打點，幫助英國隊以8：1奪下本屆首勝，成功避免掉入資格賽。巴西隊雖然先發投手表現完美，但牛棚無力守成，遺憾以4連敗結束本屆征途。