我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東京巨蛋播報員用獨特的節奏喊出「Wuuuuuuuuuu Nien-Ting」，連吳念庭都直呼好懷念。許多日本球迷死忠進場力挺吳念庭，這股強大的感染力連台灣球迷都跟著大喊專屬口號。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊「得點圈之鬼」吳念庭重返東京巨蛋，官方商店更在中華隊完賽後，獨留他的球衣繼續熱賣，展現超高人氣。（圖／記者路皓惟攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽殘酷落幕。在韓國昨（9）日以7：2擊敗澳洲後，中華隊在與韓、澳三方互咬的情況下，因比較「失分率」以些微之差飲恨，確定無緣挺進邁阿密8強複賽。結束了這趟充滿驚奇與血淚的WBC旅程，中華隊將於今（10）日搭機飛回台灣，面對即將卸下國家隊戰袍的感傷時刻，本屆擔任先發一壘手的「得點圈之鬼」吳念庭，在社群平台IG發出了百字長文，感性吐露心聲，瞬間惹哭大批台灣球迷。回顧本屆經典賽，吳念庭不僅在打擊端屢有建樹，守備端更是中華隊極其重要的定心丸。最令球迷熱血沸騰的，莫過於在8日驚險擊敗韓國的史詩戰役中，他與蔣少宏演出一次精彩絕倫的「傳本壘觸殺跑者」美技，成功替中華隊死守關鍵分數。隨著球隊無緣晉級，這些經典畫面也暫時成為了絕響。吳念庭在發文中回顧了這將近兩個月的點點滴滴：「從1月15日的集訓開始，到3月9日畫下句點。這段時間裡，我們一起努力、一起承受壓力，也一起感受到棒球帶來的感動。」他感性地寫道：「很榮幸能和這群隊友、教練團與工作人員並肩作戰，一起穿上這件代表台灣的球衣。」這趟東京之旅，除了場上的血戰，最讓吳念庭印象深刻的，是那股跨越國界、無比溫暖的應援聲浪。「在東京巨蛋的四場比賽，滿場的應援聲，讓我彷彿像是在台灣主場比賽一樣。」吳念庭特別感謝了特地飛到東京，以及守在電視機前為他們加油的台灣球迷。同時，他也點名了那些讓他備感窩心的日本粉絲：「看到許多一直在日本支持我的球迷朋友，甚至聽到熟悉的『Wuuu』應援聲，真的讓我非常感動，也充滿感謝。」儘管結局帶著一絲遺憾與不甘，但這批「黃金世代」已經用拚戰精神贏得了全台灣的掌聲。在文章的最後，吳念庭寫下了最催淚的真情告白：「能夠代表台灣站上國際舞台，一直都是我心中最驕傲的事情。WBC中華隊的故事暫時告一段落，但我們對棒球的熱愛與信念，會繼續延續下去。」吳念庭驕傲地宣告：「穿上這件球衣的每一刻，都是一輩子的榮耀。謝謝這段旅程。」