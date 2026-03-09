2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），台灣連贏捷克、韓國兩場。麥當勞緊急加碼「麥脆雞腿買一送一」速食優惠！全台門市喊通關密語「
一起Team Taiwan」就爽吃；慶祝全壘打得分送優惠，大薯、雙層牛肉吉事堡折扣，免費送小薯、玉米湯。漢堡王則有「無麵包小肉霸」優惠，搭配「新春好食光」優惠券最划算。
麥當勞買一送一！一起Team Taiwan優惠券：免費送小薯、玉米湯
WBC經典賽台灣連贏捷克、韓國兩場，麥當勞優惠狂炸：
◾️全台門市麥脆雞腿買一送一！3月9日11:00-23:59，至麥當勞全台門市說出通關密語「
一起Team Taiwan」，可享「麥脆雞腿買一送一」優惠！獲得「麥脆雞腿（乙塊）」 買一送一兌換券乙張（限同口味，兩塊原味或兩塊辣味； 部位恕不指定、更換；每間餐廳限量250份， 兌換券須於當日使用，每人憑券限購乙份）。
麥當勞APP全球版優惠券發送：
◾️單點焦糖奶茶（冰）半價
◾️10塊麥克雞塊「現折10元」
◾️單點薯條（大）「現折25元」
◾️單點雙層牛肉吉事堡「現折30元」
◾️買超值全餐「免費送小薯」
◾️買超值全餐「免費送玉米湯」
麥當勞「一起挺優惠券」買一送一WBC經典賽速食優惠！即日起至3月31日，超狂38張最高省下2538元；歡樂送優惠同享。
◾️麥當勞買一送一！即日起至3月31日，「一起挺優惠券」點此看，中杯飲料、咖啡、奶茶都「買一送一」。
◾️兩件59元起、套餐79元起！薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元；「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」早餐三件組79元起；麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品「四件組個人套餐」101元起。
漢堡王：買一送一！套餐99元、小肉霸餐139元起
漢堡王表示，WBC經典賽TEAM TAIWAN！全民瘋棒球3月3日至3月17日，全台門市限時開吃「無麵包小肉霸」漢堡套餐優惠！「雙層無麵包小肉霸套餐」139元搭配小薯條＋中飲料、「四層無麵包小肉霸套餐」189元搭配小薯條＋中飲料；加5元還能換購玉米濃湯。
提醒大家，正餐販售時間至打烊前30分鐘（各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）；不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；特殊折扣恕不提供客製。
即日起至3月31日，漢堡王「新春好食光」優惠券，開吃雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等多款點心、人氣飲料都「買一送一」；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
資料來源：麥當勞、漢堡王
