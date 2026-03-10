我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）A組預賽於今（10）日上演拉丁美洲殊死戰，同樣處於淘汰邊緣的哥倫比亞與巴拿馬交手。哥倫比亞在第6局發動閃電攻勢灌進4分奠定勝基，最終以4：3驚險勝出。這場比賽不僅宣告巴拿馬慘遭淘汰，更在終場前爆發休息區「將帥失和」的衝突，讓巴拿馬本屆經典賽的謝幕戰變得相當難堪。本場比賽前段上演精彩的投手戰，主審則由來自台灣的裁判張展榮擔綱。巴拿馬39歲傳奇老將埃斯皮諾（Paolo Espino）迎來國家隊的退役之戰，他在前4.1局繳出完全壓制、無失分的表現，成功帶起球隊士氣。然而，巴拿馬牛棚陷入亂流，哥倫比亞把握滿壘契機，靠著狄亞斯（Jordan Diaz）的高飛犧牲打與資深強打羅德里奎茲（Reynaldo Rodriguez）重擊，單局海灌4分逆轉巴拿馬。巴拿馬隨後雖有卡巴耶羅（José Caballero）的陽春砲領軍追分，並在第8局追至僅1分差，但9局下的最後反擊卻因球員「態度問題」蒙上陰影。當時落後1分的巴拿馬換上具大聯盟資歷的代打阿拉烏茲（Jonathan Arauz），但他擊出內野滾地球後並未全力奔跑，最終遭到刺殺。總教練馬約加（José Mayorga）疑似對他消極跑壘感到憤怒，在休息室門口對他大吼，阿拉烏茲不甘示弱試圖衝向總教練理論，雙方一度爆發激烈拉扯，隨後被隊友強行拉開。儘管隨後提加達（Rubén Tejada）敲安續命，但最終追平分仍受困二壘，巴拿馬遺憾吞敗。這場失利過後，巴拿馬與哥倫比亞的戰績同為1勝3敗，在比較對戰紀錄後，巴拿馬確定遭到淘汰。下一屆賽事極有可能面臨必須從資格賽重新打起的困境。賽後，巴拿馬教練團拒絕針對將帥衝突多做評論，僅表示「這是隊內私事」。哥倫比亞雖然贏球，但也因戰績不佳同樣無緣八強。目前A組晉級情勢仍要看古巴與地主波多黎各今日比賽的結果，加拿大則保有最後的突圍機會。