▲空軍松指部位於台北松山機場，下轄總統座機隊與專機隊，也是空軍唯一有空服員編制的部隊。（圖／記者呂炯昌攝 ）

行政院長卓榮泰搭乘公務包機周日（8日）前往日本觀看WBC世界棒球經典賽中華對上捷克，行政院對外稱此為個人行程，卻遭外界質疑「公器私用」，且包機從軍方管轄的松指部出發，更引發議論。對此，國防部長顧立雄今（10）日表示，相關民航機的起飛與運作，都是由民航局來進行管制，相關的起飛、運轉跟管制，都是由民航局來負責。立院院會今日繼續邀請行政院院長提出施政方針及施政報告繼續質詢。顧立雄並於會前受訪。針對卓榮泰從松指部搭機，藍營發動打電話去松指部抗議，顧立雄回應表示，首先要說明一下，松山機場是一個軍民合用的機場，相關民航機的起飛與運作，都是由民航局來進行管制。國防部跟民航局本身本來就有一個協定，軍方可以使用民航局那邊的機坪，他們也可以使用軍方的機坪。所以使用國軍這邊的機坪之後，相關的起飛、運轉跟管制，都是由民航局來負責。針對中共軍機在除夕、春節期間繞台？​顧立雄表示，大家都有很多研判，但還是要強調，中共對我們的武力併吞企圖是始終存在的，不能夠單靠共機有無過來中線來判斷，事實上可以看到共艦持續在台灣四周，至少每天維持4到5艘。這種企圖將台海內水化的法律戰手段，到目前為止並沒有停歇，所以還是要持續密切關注後續的動態，這是國軍應該做的。