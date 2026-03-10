我是廣告 請繼續往下閱讀

由於美國、以色列襲擊伊朗，中東戰火影響，國際油價一度飆漲到每桶100美元以上，連帶影響美股9日開盤，主要股指齊跌。然而，有美媒引述美國總統川普（Donald Trump）說法，聲稱伊朗戰爭可能即將結束，此話一出，油價急速轉跌至100美元以下，美股則由黑翻紅，收盤皆漲。綜合《CNBC》等外媒報導，川普在電話訪問中告訴記者，他認為這場戰爭基本上已經結束，伊朗目前沒有海軍、沒有通訊系統，也沒有空軍，戰事進展遠比他原先預估的4至5週更快。受此消息影響，油價明顯回落，布蘭特原油收在每桶98美元以上，西德州原油（WTI）則收在每桶94美元左右。Aptus Capital Advisors的投資組合經理泰納（John Luke Tyner）表示：「看來情況正在好轉」，認為這次波動並不足以對經濟增長和盈利造成嚴重影響，估計除非基礎設施嚴重受損，否則油價很快會回落到每桶65至75美元的正常水平，而這對各方來說，都是一個比較理想的中間價位。9日收盤，美股道瓊工業指數上漲239.25點或0.50%，收47740.80點；那斯達克指數上漲308.27點，或1.38%，收22695.95點；標普500指數上漲55.97點或0.83%，收6795.99 點；費城半導體指數則漲295.66點或3.93%，收在7810.40點。