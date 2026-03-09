我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文保景的中文維基百科頁面在短短幾分鐘內就遭到網友惡搞，自我介紹欄位被修改為：「於 2026/03/09 韓國澳洲之戰九上『消極』進攻，毫無運動家精神可言。」（圖／翻攝自文保景維基百科）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在今（9）日上演大結局，韓國隊以7：2擊敗澳洲，在3隊同樣2勝2敗的台、韓、澳比較失分率下，以分組第二挺進邁阿密。然而，比賽中九局上半韓國強打文保景在關鍵打席「故意不揮棒被三振」的舉動，被許多網友質疑是為了控分，引發全台球迷怒火。賽後文保景的維基百科遭到惡意修改，個人社群平台也因湧入大量謾罵而緊急關成私人。在今日的韓澳大戰中，比分與失分率的計算牽動台、韓、澳三方的命運。九局上半，韓國隊在靠著高飛犧牲打取得7：2領先後，輪到今日表現最火燙、已敲出2分砲並貢獻4分打點的文保景。令人錯愕的是，在面對澳洲投手的投球時，文保景竟連續三顆「紅中球」都未出棒，最終站著不動遭到三振。由於當時若韓國再得分（達8分以上），晉級資格將不利於他們，因此文保景此舉被視為就是為了晉級八強「精準控分」，意圖將分數定格在對韓國最有利的5分差，藉此靠失分率前進邁阿密。比賽結束後，台灣球迷不僅感到遺憾同時也對文保景故意不揮棒的行為憤怒。文保景的中文維基百科頁面在短短幾分鐘內就遭到網友惡搞，自我介紹欄位被修改為：「於 2026/03/09 韓國澳洲之戰九上『消極』進攻，毫無運動家精神可言。」除了維基百科，廣大球迷也紛紛轉戰社群媒體。文保景的個人Instagram帳號賽後瞬間湧入成千上萬條台灣球迷的留言，面對排山倒海的壓力，文保景在賽後受訪表示「終於要去邁阿密了」不久後，便被發現已直接關閉個人社群帳號。